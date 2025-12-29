ДОНЕЦК, 29 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский должен уйти в отставку, если его вина в коррупционных скандалах на Украине будет доказана, заявил РИА Новости независимый итальянский журналист Даниэле Дель Орко.

"Некоторые члены правительства, высокопоставленные чиновники украинской администрации подали в отставку именно из-за разразившегося скандала. Будь Зеленский на их месте — да, он ушёл бы уже на следующий день. Если его вина будет доказана, безусловно, ему следует уйти в отставку", - сказал Дель Орко.

Как показали данные опроса, проведенного украинским центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS, почти 40% украинцев считают, что Владимир Зеленский был частью коррупционной схемы в его окружении.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.