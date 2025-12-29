ДОНЕЦК, 29 дек — РИА Новости. Город Рени Одесской области остался без продуктов из-за ВСУ, перекрывших движение по дорогам, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"В городе Рени Одесской области начались серьезные перебои с продовольствием. Жители сообщают, что в магазинах пусто, а цены на рынке взлетели в семь и более раз, потому что украинская власть предпочла перебросить военную логистику на вспомогательные направления, которые использовались для гражданских нужд", — рассказал собеседник агентства.
В силовых структурах добавили, что это ограничило пропускную способность дорог, а мирное население осталось без помощи и подвоза товаров.
Рени расположен на юго-западе Одесской области на берегу Дуная, по которому проходит граница Украины и Румынии.
Российские войска регулярно наносят точечные удары по военной логистике ВСУ в Одесской области. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
