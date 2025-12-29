Рейтинг@Mail.ru
Город Рени в Одесской области остался без еды из-за ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 29.12.2025
07:46 29.12.2025 (обновлено: 08:54 29.12.2025)
Город Рени в Одесской области остался без еды из-за ВСУ, сообщил источник
Город Рени в Одесской области остался без еды из-за ВСУ, сообщил источник
Город Рени в Одесской области остался без еды из-за ВСУ, сообщил источник

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 дек — РИА Новости. Город Рени Одесской области остался без продуктов из-за ВСУ, перекрывших движение по дорогам, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"В городе Рени Одесской области начались серьезные перебои с продовольствием. Жители сообщают, что в магазинах пусто, а цены на рынке взлетели в семь и более раз, потому что украинская власть предпочла перебросить военную логистику на вспомогательные направления, которые использовались для гражданских нужд", — рассказал собеседник агентства.

В силовых структурах добавили, что это ограничило пропускную способность дорог, а мирное население осталось без помощи и подвоза товаров.

Рени расположен на юго-западе Одесской области на берегу Дуная, по которому проходит граница Украины и Румынии.

Российские войска регулярно наносят точечные удары по военной логистике ВСУ в Одесской области. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаДмитрий Песков
 
 
