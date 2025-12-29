«

"В городе Рени Одесской области начались серьезные перебои с продовольствием. Жители сообщают, что в магазинах пусто, а цены на рынке взлетели в семь и более раз, потому что украинская власть предпочла перебросить военную логистику на вспомогательные направления, которые использовались для гражданских нужд", — рассказал собеседник агентства.