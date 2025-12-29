Рейтинг@Mail.ru
29.12.2025
06:15 29.12.2025
Депутат рассказал о законе об ипотечных каникулах для семей с детьми
Депутат рассказал о законе об ипотечных каникулах для семей с детьми
Законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми могут принять в первом квартале 2026 года, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по...
жилье
анатолий аксаков
госдума рф
общество
жилье, анатолий аксаков, госдума рф, общество
Жилье, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Общество
Депутат рассказал о законе об ипотечных каникулах для семей с детьми

РИА Новости: законопроект об ипотечных каникулах могут принять в I квартале

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми могут принять в первом квартале 2026 года, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Законопроект рассматривается. Я думаю, что в первом квартале 2026 года мы обязательно его примем. И у наших граждан появится возможность при рождении второго ребенка получать кредитные каникулы на полтора года, ослабив давление на семейный бюджет", - сообщил он.
Фойе Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Госдума приняла в первом чтении проект об ипотечных каникулах
23 сентября, 15:09
"Суть законопроекта заключается в том, что если у вас родился второй ребёнок, то вы можете претендовать на каникулы в течение полутора лет", - добавил Аксаков.
Причем выплаты по такому кредиту начинаются после семи месяцев, которых достиг ребенок, родившийся в этот период, уточнил он.
"Это также простимулирует рождаемость", - добавил депутат.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Семейная ипотека стала самой востребованной ипотечной программой 2025 года
25 декабря, 09:14
 
ЖильеАнатолий АксаковГосдума РФОбщество
 
 
