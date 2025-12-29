https://ria.ru/20251229/ipoteka-2065276695.html
Депутат рассказал о законе об ипотечных каникулах для семей с детьми
2025-12-29T06:15:00+03:00
2025-12-29T06:15:00+03:00
2025-12-29T06:15:00+03:00
жилье
анатолий аксаков
госдума рф
общество
Жилье, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Общество
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми могут принять в первом квартале 2026 года, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Законопроект рассматривается. Я думаю, что в первом квартале 2026 года мы обязательно его примем. И у наших граждан появится возможность при рождении второго ребенка получать кредитные каникулы на полтора года, ослабив давление на семейный бюджет", - сообщил он.
"Суть законопроекта заключается в том, что если у вас родился второй ребёнок, то вы можете претендовать на каникулы в течение полутора лет", - добавил Аксаков
Причем выплаты по такому кредиту начинаются после семи месяцев, которых достиг ребенок, родившийся в этот период, уточнил он.
"Это также простимулирует рождаемость", - добавил депутат.