Закредитованным россиянам в 2026 году станет сложнее взять ипотеку

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Закредитованным заемщикам в России в 2026 году станет сложнее взять ипотеку на строительство своего дома, рассказали РИА Новости в Совкомбанке.

"Банк России сохраняет жесткую макропруденциальную политику в части высоко рискованных ипотечных кредитов - на первый квартал 2026 года ужесточил лимиты по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство", - отметили там.

В то же время по жилищным кредитам на покупку квартир регулятор решил сохранить старые правила.

Ранее, в октябре, Банк России ужесточил на первый квартал 2026 года регулирование выдачи ипотеки в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и по нецелевым потребкредитам под залог недвижимости.

Отмечалось, что для сегментов ИЖС и нецелевых потребительских кредитов исторически характерна большая доля кредитов, выдаваемых заемщикам с высокой долговой нагрузкой, которые чаще допускают просрочки.