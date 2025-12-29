Рейтинг@Mail.ru
29.12.2025
Закредитованным россиянам в 2026 году станет сложнее взять ипотеку
05:39 29.12.2025
Закредитованным россиянам в 2026 году станет сложнее взять ипотеку
Закредитованным россиянам в 2026 году станет сложнее взять ипотеку - РИА Новости, 29.12.2025
Закредитованным россиянам в 2026 году станет сложнее взять ипотеку
Закредитованным заемщикам в России в 2026 году станет сложнее взять ипотеку на строительство своего дома, рассказали РИА Новости в Совкомбанке. РИА Новости, 29.12.2025
Закредитованным россиянам в 2026 году станет сложнее взять ипотеку

РИА Новости: закредитованным заемщикам станет сложнее взять ипотеку на дом

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Закредитованным заемщикам в России в 2026 году станет сложнее взять ипотеку на строительство своего дома, рассказали РИА Новости в Совкомбанке.
"Банк России сохраняет жесткую макропруденциальную политику в части высоко рискованных ипотечных кредитов - на первый квартал 2026 года ужесточил лимиты по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство", - отметили там.
Новостройки - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Самиев: отмена субсидии банкам приведет к сокращению выдач льготной ипотеки
29 июля, 17:44
В то же время по жилищным кредитам на покупку квартир регулятор решил сохранить старые правила.
Ранее, в октябре, Банк России ужесточил на первый квартал 2026 года регулирование выдачи ипотеки в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и по нецелевым потребкредитам под залог недвижимости.
Отмечалось, что для сегментов ИЖС и нецелевых потребительских кредитов исторически характерна большая доля кредитов, выдаваемых заемщикам с высокой долговой нагрузкой, которые чаще допускают просрочки.
Общий долг россиян по ипотеке по итогам ноября превысил 23,2 триллиона рублей, это максимум с начала года, с января показатель вырос на 6,8%, выяснило ранее РИА Новости, изучив данные Банка России.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Ипотечное кредитование в России в ноябре выросло на 1,4 процента
24 декабря, 12:37
 
