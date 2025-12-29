Путин подписал закон о доступности туристических объектов для инвалидов

Отмечается, что на объектах туристской индустрии должны обеспечиваться возможность самостоятельного передвижения по территории, входа; сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов; допуск к этим объектам собаки-проводника.

Кроме того, около объектов должны будут выделяться не менее 10% мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп, а также перевозящих их или детей-инвалидов.