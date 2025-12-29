Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о доступности туристических объектов для инвалидов
29.12.2025
10:32 29.12.2025 (обновлено: 10:59 29.12.2025)
Путин подписал закон о доступности туристических объектов для инвалидов
Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении доступности объектов туристской индустрии для инвалидов, соответствующий документ размещен на... РИА Новости, 29.12.2025
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении доступности объектов туристской индустрии для инвалидов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон направлен на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам туристской индустрии. Отмечается, что порядок обеспечения условий доступности для инвалидов туристических объектов, объем и содержание мер будут устанавливаться Минэкономразвития РФ по согласованию с Минтрудом РФ.
Отмечается, что на объектах туристской индустрии должны обеспечиваться возможность самостоятельного передвижения по территории, входа; сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов; допуск к этим объектам собаки-проводника.
Кроме того, около объектов должны будут выделяться не менее 10% мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп, а также перевозящих их или детей-инвалидов.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Путин назвал вопрос адаптации инвалидов чувствительным
