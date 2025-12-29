Попытка Киева атаковать резиденцию Путина вызвала переполох на Западе

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал крайне серьезным инцидент с попыткой Киева атаковать резиденцию Владимира Путина, об этом он написал в соцсети X.
"Это сделано, чтобы подорвать мирные усилия Трампа", — отметил он.
Политик также напомнил о скандальном рождественском видеообращении Зеленского. Во время своей речи тот пожелал кому-то "сгинуть", сказав, что это будет желанием всех украинцев в наступающий праздник. Кому адресованы эти слова, он не указал.
Ранее в понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области с применением 91 БПЛА. Все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию российского лидера в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.