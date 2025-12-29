Рейтинг@Mail.ru
Попытка Киева атаковать резиденцию Путина вызвала переполох на Западе - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:27 29.12.2025 (обновлено: 21:26 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/intsident-2065509307.html
Попытка Киева атаковать резиденцию Путина вызвала переполох на Западе
Попытка Киева атаковать резиденцию Путина вызвала переполох на Западе - РИА Новости, 29.12.2025
Попытка Киева атаковать резиденцию Путина вызвала переполох на Западе
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал крайне серьезным инцидент с попыткой Киева атаковать резиденцию Владимира Путина, об этом он... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T20:27:00+03:00
2025-12-29T21:26:00+03:00
в мире
россия
киев
новгородская область
сергей лавров
владимир путин
патриот
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060557231_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_315c10b740b610fd81bb3237b9f5d74d.jpg
https://ria.ru/20251229/zakharova-2065509163.html
https://ria.ru/20251229/gosduma-2065508994.html
россия
киев
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060557231_518:0:2931:1810_1920x0_80_0_0_19f52dfce4e059de4c96ff18b53f6a47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, новгородская область, сергей лавров, владимир путин, патриот, евросоюз, нато, флориан филиппо
В мире, Россия, Киев, Новгородская область, Сергей Лавров, Владимир Путин, Патриот, Евросоюз, НАТО, Флориан Филиппо
Попытка Киева атаковать резиденцию Путина вызвала переполох на Западе

Филиппо назвал крайне серьезным инцидент с попыткой атаки на резиденцию Путина

© AP Photo / Peter MorrisonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Peter Morrison
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо назвал крайне серьезным инцидент с попыткой Киева атаковать резиденцию Владимира Путина, об этом он написал в соцсети X.
"Это сделано, чтобы подорвать мирные усилия Трампа", — отметил он.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Киевский режим ответит за преступления, заявила Захарова
Вчера, 20:27
Политик также напомнил о скандальном рождественском видеообращении Зеленского. Во время своей речи тот пожелал кому-то "сгинуть", сказав, что это будет желанием всех украинцев в наступающий праздник. Кому адресованы эти слова, он не указал.
Ранее в понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента России в Новгородской области с применением 91 БПЛА. Все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию российского лидера в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция Москвы будет пересмотрена.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на резиденцию Путина
Вчера, 20:26
 
В миреРоссияКиевНовгородская областьСергей ЛавровВладимир ПутинПатриотЕвросоюзНАТОФлориан Филиппо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала