Врач предупредила об опасности бутербродов с икрой
Врач предупредила об опасности бутербродов с икрой - РИА Новости, 29.12.2025
Врач предупредила об опасности бутербродов с икрой
Икру не стоит есть с белым хлебом и маслом, это считается серьезным ударом по поджелудочной железе и печени, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук,... РИА Новости, 29.12.2025
Врач предупредила об опасности бутербродов с икрой
РИА Новости: врач Тарасова предупредила, что икру нельзя есть с белым хлебом
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Икру не стоит есть с белым хлебом и маслом, это считается серьезным ударом по поджелудочной железе и печени, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова.
"Не намазывайте икру на белый хлеб с маслом. Это тройной удар по поджелудочной железе и печени: быстрые углеводы плюс животный жир, плюс соленый жирный продукт", - рассказала Тарасова.
Она уточнила, что лучшей парой для икры является нейтральный крекер или хлебец из цельного зерна. Также это может быть половина вареного яйца или ломтик авокадо. Помимо того, икру можно есть самостоятельно как витаминную добавку.
"Учитывайте общее количество соли в рационе. Если вы ели икру, сократите соль в других блюдах. Противопоказания: обострение любых заболеваний ЖКТ, гипертония II-III степени, тяжелые заболевания почек, аллергия, беременность с отеками и гипертензией", - пояснила врач.
Тарасова призвала покупать икру только у проверенных поставщиков, так как недоброкачественный или поддельный продукт может вызвать серьезные отравления.