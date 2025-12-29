В Китае завирусилось ИИ-видео с плачущими бездетными женщинами

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Созданные с помощью нейросетей видеоролики, на которых одинокие женщины средних лет плачут и сожалеют о том, что не вышли замуж и не родили детей, распространились в китайских соцсетях, сообщает гонконгская газета Созданные с помощью нейросетей видеоролики, на которых одинокие женщины средних лет плачут и сожалеют о том, что не вышли замуж и не родили детей, распространились в китайских соцсетях, сообщает гонконгская газета South China Morning Post

"В одном (видеоролике - ред.) 48-летняя женщина сожалеет, что не вышла за муж и не завела детей, пока была молода, и жалуется, что ей приходится ходить в больницу одной. В другом видео 56-летняя женщина говорит: "Я сожалею. Мои родители говорили мне выйти замуж и родить детей. Я их не послушала, думала, что это слишком трудно. Посмотрите на меня теперь", - пишет газета.

По информации издания, в другом ролике бездетная женщина в больнице говорит, что сожалеет о том, что не завела детей, в то время как пациент на соседней койке окружен заботой всей семьи. Несмотря на то, что такие ролики отмечены как созданные ИИ, они все равно привлекают внимание большого числа людей, особенно родителей, чьи дети еще не успели вступить в брак.

Ранее власти КНР назвали продвижение позитивного взгляда на брак и деторождение в стране в числе ключевых задач на 2026 год.

Современный Китай сталкивается с серьезными демографическими проблемами, включая гендерный дисбаланс и старение населения. Одной из причин стала внедренная в Китае в конце 1970-х годов политика "одна семья - один ребенок", в рамках которой семьям в городах было разрешено иметь только одного ребенка, а в деревнях - двух, если первый ребенок - девочка. Согласно данным переписи населения 2020 года, в Китае численность мужчин на 34,9 миллиона человек превышала численность женщин. В 2022 году в Китае зарегистрировали рекордно низкое число браков - около 6,8 миллиона пар, что стало самым низким показателем за 37 лет.

В 2013 году власти Китая пошли на ослабление ограничительных мер. Второго ребенка разрешили иметь парам, где хотя бы один из супругов - единственный ребенок в своей семье, а в 2016 году - всем парам. Летом 2021 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил принятие поправок к закону о народонаселении и плановой рождаемости, которые на законодательном уровне разрешили семьям заводить третьего ребенка и отменили все предусмотренные ранее штрафы и выплаты.