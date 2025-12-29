ИИ может стать угрозой для ядерной безопасности, пишут СМИ

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Развитие искусственного интеллекта может стать угрозой для ядерной безопасности: созданные ИИ дипфейки могут спровоцировать лидеров ядерных держав на удар, также есть риск ошибки, если ИИ наделят правом принимать решение об использовании ядерного оружия, Развитие искусственного интеллекта может стать угрозой для ядерной безопасности: созданные ИИ дипфейки могут спровоцировать лидеров ядерных держав на удар, также есть риск ошибки, если ИИ наделят правом принимать решение об использовании ядерного оружия, сообщает журнал Foreign Affairs.

В декабре главный экономист Азиатско-Тихоокеанского регионального бюро Программы развития ООН (UNDP) Филип Шеллекенс заявил, что применение искусственного интеллекта в военных целях может стать экзистенциальной угрозой и привести к массовым жертвам, отметив, что необходимо крайне ответственно подходить к его регулированию.

"Быстрое распространение искусственного интеллекта усугубило угрозы для ядерной стабильности", - говорится в статье.

Отмечается, что один из рисков связан с возможной передачей машинам полномочий принимать решения об использовании ядерного оружия.

Как сообщает издание, ИИ позволяет проще создавать дипфейки - убедительно подделанные видео, изображения или аудиозаписи, с помощью которых распространяется ложная информация о людях или событиях, что также представляет скрытую угрозу для ядерной безопасности.