https://ria.ru/20251229/ii-2065439411.html
ИИ может стать угрозой для ядерной безопасности, пишут СМИ
ИИ может стать угрозой для ядерной безопасности, пишут СМИ - РИА Новости, 29.12.2025
ИИ может стать угрозой для ядерной безопасности, пишут СМИ
Развитие искусственного интеллекта может стать угрозой для ядерной безопасности: созданные ИИ дипфейки могут спровоцировать лидеров ядерных держав на удар,... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T15:37:00+03:00
2025-12-29T15:37:00+03:00
2025-12-29T15:39:00+03:00
в мире
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997498788_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_886655f9a2fd30fd41bd4b310581410f.jpg
https://ria.ru/20251229/dotkom-2065412412.html
https://ria.ru/20251228/video-2065177076.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997498788_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0c38dbc6718fe87cd05278e3357aa92e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон
ИИ может стать угрозой для ядерной безопасности, пишут СМИ
Foreign Affairs: ИИ может стать угрозой для ядерной безопасности
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости.
Развитие искусственного интеллекта может стать угрозой для ядерной безопасности: созданные ИИ дипфейки могут спровоцировать лидеров ядерных держав на удар, также есть риск ошибки, если ИИ наделят правом принимать решение об использовании ядерного оружия, сообщает
журнал Foreign Affairs.
В декабре главный экономист Азиатско-Тихоокеанского регионального бюро Программы развития ООН
(UNDP) Филип Шеллекенс заявил, что применение искусственного интеллекта в военных целях может стать экзистенциальной угрозой и привести к массовым жертвам, отметив, что необходимо крайне ответственно подходить к его регулированию.
"Быстрое распространение искусственного интеллекта усугубило угрозы для ядерной стабильности", - говорится в статье.
Отмечается, что один из рисков связан с возможной передачей машинам полномочий принимать решения об использовании ядерного оружия.
Как сообщает издание, ИИ позволяет проще создавать дипфейки - убедительно подделанные видео, изображения или аудиозаписи, с помощью которых распространяется ложная информация о людях или событиях, что также представляет скрытую угрозу для ядерной безопасности.
Как предполагает издание, дипфейки могут использоваться, например, чтобы спровоцировать лидера ядерной державы нанести удар первым. А также дипфейки могут применяться в создании повода для войны, поднимать общественную поддержку конфликта или сеять смуту.