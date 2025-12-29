Рейтинг@Mail.ru
США должны работать над прекращениями нарушений в Газе, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 29.12.2025
19:03 29.12.2025
США должны работать над прекращениями нарушений в Газе, заявили в ХАМАС
в мире
израиль
сша
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
Новости
в мире, израиль, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
США должны работать над прекращениями нарушений в Газе, заявили в ХАМАС

РИА Новости: ХАМАС призвало США положить конец нарушениям Израиля в секторе Газа

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
КАИР, 29 дек - РИА Новости. США, будучи гарантом соглашения о прекращении огня в секторе Газа, должны работать над тем, чтобы положить конец нарушениям со стороны Израиля, заявил РИА Новости представитель палестинского движения ХАМАС Тахер ан-Нуну.
"США, являясь гарантом этого соглашения, должны работать над тем, чтобы прекратить израильские нарушения и не давать израильской оккупации использовать силу, насилие и убийства", - сказал ан-Нуну.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп вряд ли одобрит Нетаньяху возобновление боев в Газе, считает эксперт
Вчера, 14:16
По его словам, ХАМАС привержено выполнению соглашения и заинтересовано в его продолжении.
"Необходимо, чтобы США заняли более жесткую позицию в том, что касается этих вопросов", - добавил представитель ХАМАС.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября. Локальные нарушения прекращения огня фиксируют почти ежедневно. ХАМАС в рамках этого соглашения освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израильские власти в ответ выпустили из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая тех, кто был осужден на пожизненные сроки за терроризм. Также палестинская сторона в рамках соглашения вернула Израилю тела 27 заложников, которые были опознаны. Известно, что в Газе находится тело еще одного заложника.
Дональд Трамп демонстрирует мирный договор на саммите в Газе - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В Белом доме опасаются, что Израиль затягивает мир с ХАМАС, пишет Axios
26 декабря, 15:27
 
