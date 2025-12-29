США должны работать над прекращениями нарушений в Газе, заявили в ХАМАС

КАИР, 29 дек - РИА Новости. США, будучи гарантом соглашения о прекращении огня в секторе Газа, должны работать над тем, чтобы положить конец нарушениям со стороны Израиля, заявил РИА Новости представитель палестинского движения ХАМАС Тахер ан-Нуну.
"США, являясь гарантом этого соглашения, должны работать над тем, чтобы прекратить израильские нарушения и не давать израильской оккупации использовать силу, насилие и убийства", - сказал ан-Нуну.
По его словам, ХАМАС привержено выполнению соглашения и заинтересовано в его продолжении.
"Необходимо, чтобы США заняли более жесткую позицию в том, что касается этих вопросов", - добавил представитель ХАМАС.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября. Локальные нарушения прекращения огня фиксируют почти ежедневно. ХАМАС в рамках этого соглашения освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года. Таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израильские власти в ответ выпустили из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая тех, кто был осужден на пожизненные сроки за терроризм. Также палестинская сторона в рамках соглашения вернула Израилю тела 27 заложников, которые были опознаны. Известно, что в Газе находится тело еще одного заложника.