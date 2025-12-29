США должны работать над прекращениями нарушений в Газе, заявили в ХАМАС

КАИР, 29 дек - РИА Новости. США, будучи гарантом соглашения о прекращении огня в секторе Газа, должны работать над тем, чтобы положить конец нарушениям со стороны Израиля, заявил РИА Новости представитель палестинского движения ХАМАС Тахер ан-Нуну.

"США, являясь гарантом этого соглашения, должны работать над тем, чтобы прекратить израильские нарушения и не давать израильской оккупации использовать силу, насилие и убийства", - сказал ан-Нуну.