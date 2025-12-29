Григорий Гуров: Россия реализует беспрецедентные меры поддержки молодежи

Россия реализует беспрецедентные меры поддержки молодых людей, каких нет во всем мире, уверен руководитель Росмолодежи Григорий Гуров. В интервью РИА Новости он также рассказал о реализации национального проекта "Молодежь и дети", результатах молодежной политики в 2025 году, роли России как оплота традиционных ценностей для молодежи со всего мира и уровне патриотизма молодых россиян. Беседовала Дарья Шитькова.

– Григорий Александрович, вы уже более года занимаете пост руководителя Росмолодежи. Расскажите, какая миссия у Росмолодежи сейчас самая важная и актуальная?

– Главная задача нашего ведомства, если говорить глобально, – это работа с детьми и молодежью, создание единого воспитательного пространства, которое охватывает все этапы взросления и становления человека. Законом о молодежной политике возраст молодежи определен с 14 до 35 лет, но фактически мы работаем с ребятами от шести лет и с родителями и наставниками. Аудитория национального проекта "Молодежь и дети", который запущен в этом году по решению президента Владимира Владимировича Путина – это порядка 50 миллионов человек, то есть треть населения страны.

Сегодня в нашей стране создаются беспрецедентные меры поддержки молодых, каких нет нигде в мире. Молодежная политика вышла за пределы одного ведомства и пронизывает все сферы общественной жизни. Поэтому от того, насколько системно будет выстроена работа министерств и ведомств, регионов, общественных движений и госкорпораций, зависит благополучие нашей страны и укрепление ее суверенитета. Воспитание – это общее дело.

В этом году мы вместе с ВЦИОМ, Высшей школой экономики, Иннопрактикой и другими организациями провели масштабное исследование – "Индекс поколения". Оно проходило в два этапа: федеральный и региональный, и охватило практически все сферы жизни молодых людей: от образования до профессиональной реализации, мировоззрения. В социологических опросах приняли участие более 109 тысяч человек.

По данным исследований "Индекса поколений", 89% молодежи в стране работают, учатся или находятся в отпуске по уходу за ребенком. И это повод для гордости. То есть доля молодежи в возрасте 15-29 лет, которая вообще ничем не занимается равна 8% – один из самых лучших показателей в мире.

Также подтвердилась наша гипотеза – уровень доступности возможностей по стране неоднородный, и чем дальше от региональных центров, тем он ниже. Молодые люди проводят свободное время в торговых центрах или на улицах, а отсутствие качественной инфраструктуры для досуга и отдыха сочетается с распространенностью таких проблем, как употребление алкоголя и наркотиков. Всё это подтверждает тот факт, что какие бы масштабные меры не были запущены на федеральном уровне, без командной работы с регионами и муниципалитетами добиться высоких результатов, которые стоят как задачи перед системой молодежной политики сегодня, невозможно.

Поэтому мы усиливаем работу с регионами, в том числе методическую. Обучаем управленческие команды, создаем единые стандарты молодёжных пространств, проектов и программ для всей страны.

С пространствами наших друзей и партнеров – президентской платформы "Россия – страна возможностей", общества "Знание", Движения Первых. В этом году в День молодежи Владимир Путин запустил работу Творческого поселка "Счастливцево" – пространства Арт-кластера "Таврида" в Геническе Херсонской области – пять молодежных центров. Главное – это не просто стены. Это места, где для молодых людей всегда открыты двери, где они могут получить полезные навыки, найти команду, провести свои события. Необходимо сделать так, чтобы искренний интерес ребёнка не остался на уровне увлечения, нужно показать, что его интерес – ценный, его мечты – ценные и превратить это в дело жизни. В этом наша миссия.

– В сентябре в Нижнем Новгороде прошел слет Всемирного фестиваля молодежи. Русскоязычные участники заметили, что иностранцы, которые приехали в Нижний Новгород, стремились познать русскую культуру, пообщаться с русскими людьми. А многие из самых неожиданных стран, например, из Габона, очень бегло без акцента говорили на русском языке. Как вы думаете, почему Россия сегодня стала центром притяжения для молодежи из стран Африки, Азии и даже Европы?

– Молодежь сплачивается вокруг наших ценностей и убеждений. Слёт Всемирного фестиваля молодёжи в этом году получил рекордное число заявок – 61 тысяча человек выразила желание приехать в Россию и стать частью этого события. Это живые человеческие и профессиональные связи.

Россия сегодня становится оплотом традиционных ценностей для молодых людей во всем мире. Нам удалось сохранить свою идентичность несмотря на пропаганду из вне. А благодаря нашему президенту мы сохраняем не только эту культуру и духовность, благополучие укрепляется благодаря реальным возможностям, созданным по решению главы государства. Ни в одной стране мира нет такого количества возможностей для молодых как в России.

По результатам исследования "Индекс поколений": уровень патриотизма среди россиян от 18 до 24 лет уже достиг 99%, и в целом 86% граждан страны считают себя патриотами. Это искреннее чувство любви к Родине ощущают и наши гости, которые приезжают из-за рубежа. Наши ребята передают им этот дух сплоченности со своей Родиной и настоящей любви. Отчего в Россию еще больше хочется влюбляться.

– Мы видим много разных роликов про зумеров и их подход к работе, про то, что они устраиваются на работу, поработают день, в лучшем случае неделю, и уходят, потому что "выгорели". Как вы считаете, наша молодёжь, она действительно такая? Зумеры действительно не хотят работать и быстро выгорают? И что будет с нашим миром, когда зумеры повзрослеют, выйдут на работу? Что будет, когда они, допустим, устроятся в службу скорой помощи, и мы не сможем вызвать врача, потому что работники все "выгорели"?

– Мы часто слышим, что у нас молодежь не та, но на самом деле у нас классная – самая лучшая молодежь. Люди все разные. Могу точно сказать, что яркий образ зумера – человека, который "выгорел", который "не в ресурсе" – это пример отдельных людей, которые для меня не формируют лицо всего поколения.

У нас в Росмолодежи коллектив молодой. Росмолодежь – такая взлетная полоса для многих людей, которые приходят на госслужбу и вообще хотят что-то сделать. Работают сутками, и иногда без выходных. И самое главное – с воодушевлением. Поэтому здесь не соглашусь.

Я считаю, что важно относиться к состоянию людей и помогать им. Но зумеры работают так же, как и все другие, поэтому здесь не вижу проблем.

– С этого года запустился национальный проект "Молодежь и дети", срок реализации которого длится до 2030 года. Какие ключевые цели у Росмолодежи на эти пять лет в рамках проекта?

– Сегодня дети и молодежь – это не просто отдельное направление работы, а главный государственный приоритет, обозначенный президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Национальный проект "Молодежь и дети", который мы запустили по поручению Главы государства – это комплексная работа всех профильных министерств и ведомств, которые занимаются воспитанием подрастающего поколения. 183 мероприятия и 9 федеральных проектов охватывают самые разные направления – развитие добровольчества, молодёжной инфраструктуры, международных проектов и многое другое.

Плановый показатель нацпроекта "Молодежь и дети" по количеству молодежи, которая участвует в проектах и программах – 14,1 миллиона человек. За первый год реализации национального проекта мы организовали более 400 программ и проектов, в них приняли участие более 20 миллионов человек. В мероприятиях президентской платформы "Россия – страна возможностей" приняли участие свыше 940 тысяч человек, а события Движения Первых и "Юнармии" охватили более четырех миллионов человек. Сообщество Движения Первых насчитывает более 13 миллионов ребят и взрослых наставников.

В основе нашего комплексного подхода – помочь молодым людям найти свое призвание, поддерживать их порывы к развитию и созиданию. Независимо от направления необходимо сделать так, чтобы искренний интерес ребенка не остался на уровне увлечения, а показать, что его интерес – ценный, его мечты – ценные и превратить это в дело жизни.

– Работа Росмолодежи охватывает широкий круг молодых людей от 14 до 35 лет. По вашим данным, что волнует молодежь сегодня больше всего?

– Мы делим молодежь на несколько категорий. Это ребята 14-18 лет – школьники, студенты до 22 лет, а также молодежь до 30 и до 35 лет. Это большая категория молодых людей, у которых разные жизненные задачи в какой-то момент времени.

Их точно объединяет одно: у нас растет понимание важности и нужности семьи. Этот тренд связан с тем, что действительно одному быть не интересно. Это бедность – быть одному, нужно быть вместе с семьей. 54% молодых людей считают семью одной из важнейших ценностей человека. В категории 30-35 лет уже составляет 66%. При этом 43% семей охвачены социальными выплатами на детей, а 85% многодетных семей получают пособия на детей (Индекс поколения).

Вопросы, которые волнуют молодежь, – это доступное жилье, комфортная среда, возможности для профессиональной реализации.

Важно отметить, что молодые люди понимают ценность саморазвития, образования, развития "мягких" навыков.

Поэтому одно из приоритетных направлений нашей работы – реализация образовательных программ на базе 18 круглогодичных молодежных образовательных центров, открытых по поручению Президента. На площадках наших центров проходят молодежные форумы. В этом году их было 27, все они направлены на работу с отраслевым активом, являются ключевыми событиями деятельности круглогодичных молодежных образовательных центров.

У нас большой конкурс на участие в проектах и программах, десять человек на место минимум, потому что молодым людям хочется увидеть разные регионы нашей страны, увидеть разные университеты, увидеть разные предприятия. И это то, что ребят интересует.

Мы изменили подход к проведению форумов – это не просто развлекательные события, ребята проходят серьезный отбор, во время форумов обучаются у состоявшихся профессионалов – лучших в своем деле, а после – становятся частью отраслевых сообществ или остаются в молодежной политике.

В наших форумах и программах молодые люди принимают участие семьями, и мы видим, что с каждым годом таких семей становится все больше. Программы для молодых семей проходят по всей стране, а на нашем форуме "Истоки" впервые была предусмотрена детская программа на всех заездах.

Участие в событиях и для детей, и для родителей – это возможность проводить время с пользой, обмениваться опытом воспитания и развиваться, совмещая это с родительством. Для этого на форумах мы создаём соответствующую инфраструктуру. Так, на смене "Семья" "Территории смыслов" второй год подряд был организован полноценный детский центр, во время лекций и дискуссий родители могли рассчитывать на помощь воспитателей. В Мастерской управления "Сенеж" проектируется детское пространство Росмолодёжи, которое будет включать игровую и обучающую зоны.

В этом году Росмолодежь провела конкурс среди регионов на создание круглогодичного молодежного образовательного Центра "Семья". Идею предложили участники семейной смены "Территории смыслов". В этом центре планируем обучать кадры, которые занимаются семейной и демографической политикой. Победитель уже определен, центр расположится в Республике Мордовия. Регион получил грант на организацию программ в 2026 году из средств федерального бюджета.

– Как вы считаете, какие вызовы для молодежи станут наиболее актуальными в ближайшем будущем?

– Раньше можно было один раз отучиться, и государство тебе гарантировало место работы. Сейчас мир меняется, и, в первую очередь, в том, что любому человеку нужно постоянно получать образование и развиваться. Каждый молодой человек будет в своей жизни овладевать разными профессиями и разными навыками. Наша задача – подготовить ребят к этой жизни, когда все меняется.

Молодежная политика дает возможность попробовать себя в самых разных сферах, сформировать насмотренность, увидеть в себе новые стороны, поверить в себя. Поэтому мы сегодня уделяем особое внимание профориентационным программам в партнёрстве с предприятиями и компаниями, которые, в свою очередь, заинтересованы в том, чтобы к ним приходили сильные кадры.