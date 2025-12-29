Рейтинг@Mail.ru
Ситуация вокруг осужденного в России француза изучается, заявил Грушко - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:38 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/grushko-2065510591.html
Ситуация вокруг осужденного в России француза изучается, заявил Грушко
Ситуация вокруг осужденного в России француза изучается, заявил Грушко - РИА Новости, 29.12.2025
Ситуация вокруг осужденного в России француза изучается, заявил Грушко
Ситуация вокруг осужденного в России француза Лорана Винатье, который признан в РФ иноагентом и в отношении которого возбуждено дело о шпионаже, изучается,... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T20:38:00+03:00
2025-12-29T20:38:00+03:00
россия
париж
франция
александр грушко
дмитрий песков
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063107382_0:178:3008:1870_1920x0_80_0_0_0fc8bdb648cddd988b17143a5033ab71.jpg
https://ria.ru/20251229/filippo-2065503469.html
https://ria.ru/20251227/frantsija-2065065562.html
россия
париж
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063107382_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_c8533b15f7c3bed2befcaf6ec88065ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, париж, франция, александр грушко, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), политика
Россия, Париж, Франция, Александр Грушко, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Политика
Ситуация вокруг осужденного в России француза изучается, заявил Грушко

Грушко: ситуация вокруг осужденного в России француза Винатье изучается

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Ситуация вокруг осужденного в России француза Лорана Винатье, который признан в РФ иноагентом и в отношении которого возбуждено дело о шпионаже, изучается, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Ситуация изучается", - сказал Грушко журналистам,
Ранее журналист французского телеканала LCI Жером Гарро, который на пресс-конференции задавал вопрос президенту России Владимиру Путину по поводу француза Винатье, заявил в эфире своего телеканала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позвонил ему и сказал, что президент распорядился пересмотреть дело Винатье и Парижу на этот счет было сделано предложение.
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Во Франции указали на контраст между отношением к России в США и Европе
Вчера, 19:44
Песков 25 декабря сообщил, что по поручению главы российского государства созвонился с журналистом телеканала LCI Жеромом по поводу осужденного в России француза Лорана Винатье. Он подтвердил, что Парижу было сделано предложение, и заявил, что мяч в ситуации с Лораном Винатье сейчас на стороне Франции.
В августе сообщалось, что в отношении Винатье, ранее осужденного по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ "Шпионаж".
Замоскворецкий суд Москвы в октябре 2024 года назначил Винатье три года колонии общего режима по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Адвокаты просили ограничиться штрафом и не лишать свободы их подзащитного. Винатье полностью признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке – без исследования доказательств.
По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".
ЦОС ФСБ России сообщал, что Винатье собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.
Государственные флаги России и Франции - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Во Франции обвинили генерала Паломеро в подстрекательстве к войне с Россией
27 декабря, 16:08
 
РоссияПарижФранцияАлександр ГрушкоДмитрий ПесковВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала