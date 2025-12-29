https://ria.ru/20251229/grushko-2065510591.html
Ситуация вокруг осужденного в России француза изучается, заявил Грушко
Ситуация вокруг осужденного в России француза изучается, заявил Грушко
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Ситуация вокруг осужденного в России француза Лорана Винатье, который признан в РФ иноагентом и в отношении которого возбуждено дело о шпионаже, изучается, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Ситуация изучается", - сказал Грушко
журналистам,
Ранее журналист французского телеканала LCI Жером Гарро, который на пресс-конференции задавал вопрос президенту России Владимиру Путину
по поводу француза Винатье, заявил в эфире своего телеканала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
позвонил ему и сказал, что президент распорядился пересмотреть дело Винатье и Парижу
на этот счет было сделано предложение.
Песков 25 декабря сообщил, что по поручению главы российского государства созвонился с журналистом телеканала LCI Жеромом по поводу осужденного в России француза Лорана Винатье. Он подтвердил, что Парижу было сделано предложение, и заявил, что мяч в ситуации с Лораном Винатье сейчас на стороне Франции
.
В августе сообщалось, что в отношении Винатье, ранее осужденного по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ "Шпионаж".
Замоскворецкий суд Москвы
в октябре 2024 года назначил Винатье три года колонии общего режима по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Адвокаты просили ограничиться штрафом и не лишать свободы их подзащитного. Винатье полностью признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке – без исследования доказательств.
По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".
ЦОС ФСБ
России сообщал, что Винатье собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.