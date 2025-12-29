Рейтинг@Mail.ru
Россия ответит на атаку БПЛА на резиденцию Путина, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:08 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/grushko-2065496923.html
Россия ответит на атаку БПЛА на резиденцию Путина, заявил замглавы МИД
Россия ответит на атаку БПЛА на резиденцию Путина, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 29.12.2025
Россия ответит на атаку БПЛА на резиденцию Путина, заявил замглавы МИД
Россия соответствующим образом отреагирует на атаку украинских БПЛА на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, заявил замглавы МИД... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T19:08:00+03:00
2025-12-29T19:08:00+03:00
россия
новгородская область
сша
александр грушко
сергей лавров
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000054488_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0400a4a2353ca88d9c7d522f02e92995.jpg
https://ria.ru/20251229/lavrov-2065485633.html
россия
новгородская область
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000054488_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8d4e905cdd2750b5954ba89d25351b6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, новгородская область, сша, александр грушко, сергей лавров, владимир путин, политика
Россия, Новгородская область, США, Александр Грушко, Сергей Лавров, Владимир Путин, Политика
Россия ответит на атаку БПЛА на резиденцию Путина, заявил замглавы МИД

Грушко: Россия ответит на атаку БПЛА на резиденцию Путина

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Россия соответствующим образом отреагирует на атаку украинских БПЛА на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США.
"Несомненно, что Российская Федерация соответствующим образом отреагирует на эту провокацию, в том числе в контексте формулирования нашей позиции по возможной формуле мире", - сказал Грушко журналистам.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Киев атаковал резиденцию в разгар переговоров России и США, заявил Лавров
Вчера, 18:21
 
РоссияНовгородская областьСШААлександр ГрушкоСергей ЛавровВладимир ПутинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала