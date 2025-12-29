Рейтинг@Mail.ru
Безопасность России будет гарантирована в любом случае, заявил Грушко - РИА Новости, 29.12.2025
19:05 29.12.2025
Безопасность России будет гарантирована в любом случае, заявил Грушко
Безопасность России будет гарантирована в любом случае, заявил Грушко
Безопасность России будет обеспечена и гарантирована на 100% при любых обстоятельствах, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 29.12.2025
безопасность, россия, александр грушко, политика
Безопасность, Россия, Александр Грушко, Политика
Безопасность России будет гарантирована в любом случае, заявил Грушко

Грушко: безопасность России будет гарантирована на 100% в любых обстоятельствах

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Безопасность России будет обеспечена и гарантирована на 100% при любых обстоятельствах, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Суть политики, суть подготовки общества, суть военного строительства заключается в создании условий для военного столкновения с Россией. К сожалению, это действительность. Но, как говорил наш президент, мы готовы к любому развитию событий", - сказал Грушко журналистам.
"Предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы при любых обстоятельствах обороноспособность Российской Федерации и ее безопасность были гарантированы на 100%", - подчеркнул он.
Киев атаковал резиденцию в разгар переговоров России и США, заявил Лавров
© 2025 МИА «Россия сегодня»
