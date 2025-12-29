https://ria.ru/20251229/gruppirovka-2065461454.html
Группировка "Днепр" наступает в направлении Запорожья, сообщил командующий
Группировка "Днепр" наступает в направлении Запорожья, сообщил командующий
Группировка войск "Днепр" ведет наступление в направлении Запорожья, сообщил командующий группировкой войск "Днепр" Михаил Теплинский. РИА Новости, 29.12.2025
