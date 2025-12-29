ВККС разрешила возбудить дело против судьи в отставке Гришина

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации (ВККС) удовлетворила просьбу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела против судьи Московского городского суда в отставке Дмитрия Гришина, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Удовлетворить представление председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Московского городского суда в отставке Гришина Дмитрия Владимировича по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации", - огласил решение председатель коллегии Николай Тимошин.
Сам Гришин на заседание не явился и заявил ходатайство с просьбой рассмотреть представление в его отсутствие. Представителя судьи в отставке также не было.
По словам представителя СК, в рамках процессуальной проверки Гришин отказался от пояснений и воспользовался 51-й статьей Конституции Российской Федерации.
Как сообщал СК России, 20 апреля Гришин ехал на автомобиле Land Rover Freelander 2 по дороге М-8 "Холмогоры" в направлении Москвы, превысил скорость и, совершая обгон на перекрестке, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault RS, выполнявшим поворот. В результате ДТП водителю Renault RS и его супруге был причинен тяжкий вред здоровью. Гришин травм не получил.
Закон о статусе судей предусматривает неприкосновенность, поэтому возбудить уголовное дело против судьи можно только с согласия ВККС. Обратиться с соответствующим запросом должен лично председатель СК. При ужесточении квалификации или появлении в деле новых статей процедуру необходимо повторить.
