ВККС разрешила возбудить дело против судьи в отставке Гришина

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации (ВККС) удовлетворила просьбу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела против судьи Московского городского суда в отставке Дмитрия Гришина, передает корреспондент РИА Новости.

"Удовлетворить представление председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Московского городского суда в отставке Гришина Дмитрия Владимировича по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации", - огласил решение председатель коллегии Николай Тимошин.

Закон о статусе судей предусматривает неприкосновенность, поэтому возбудить уголовное дело против судьи можно только с согласия ВККС. Обратиться с соответствующим запросом должен лично председатель СК. При ужесточении квалификации или появлении в деле новых статей процедуру необходимо повторить.