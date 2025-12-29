Рейтинг@Mail.ru
09:53 29.12.2025 (обновлено: 09:54 29.12.2025)
ВККС разрешила возбудить дело против судьи в отставке Гришина
Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации (ВККС) удовлетворила просьбу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении РИА Новости, 29.12.2025
россия, москва, дмитрий гришин, следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд
Россия, Москва, Дмитрий Гришин, Следственный комитет России (СК РФ), Московский городской суд
Кресло судьи
Кресло судьи. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации (ВККС) удовлетворила просьбу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела против судьи Московского городского суда в отставке Дмитрия Гришина, передает корреспондент РИА Новости.
"Удовлетворить представление председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Московского городского суда в отставке Гришина Дмитрия Владимировича по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации", - огласил решение председатель коллегии Николай Тимошин.
Сам Гришин на заседание не явился и заявил ходатайство с просьбой рассмотреть представление в его отсутствие. Представителя судьи в отставке также не было.
По словам представителя СК, в рамках процессуальной проверки Гришин отказался от пояснений и воспользовался 51-й статьей Конституции Российской Федерации.
Как сообщал СК России, 20 апреля Гришин ехал на автомобиле Land Rover Freelander 2 по дороге М-8 "Холмогоры" в направлении Москвы, превысил скорость и, совершая обгон на перекрестке, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault RS, выполнявшим поворот. В результате ДТП водителю Renault RS и его супруге был причинен тяжкий вред здоровью. Гришин травм не получил.
Закон о статусе судей предусматривает неприкосновенность, поэтому возбудить уголовное дело против судьи можно только с согласия ВККС. Обратиться с соответствующим запросом должен лично председатель СК. При ужесточении квалификации или появлении в деле новых статей процедуру необходимо повторить.
