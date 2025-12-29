Путин подписал закон о расширении эксперимента по гостевым домам

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет перечень регионов для проведения эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон включает республики Адыгея и Бурятия, Астраханскую и Нижегородскую области в перечень субъектов РФ, на территории которых будет проводиться эксперимент по созданию механизма специального правового регулирования деятельности по предоставлению услуг гостевых домов и благоприятных условий для развития туристской индустрии.

При этом, согласно документу, на территориях указанных субъектов РФ положения о запрете предоставления услуг гостевого дома, если сведения о нем не включены в соответствующий реестр, будут применяться к правоотношениям, возникшим с 1 января 2027 года.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.