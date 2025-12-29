https://ria.ru/20251229/gosduma-2065525835.html
В Госдуме обвинили Киев в попытке сорвать переговоры с США
В Госдуме обвинили Киев в попытке сорвать переговоры с США
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Киевский режим атакой на резиденцию президента РФ Владимира Путина в очередной раз доказал, что интересы внешних кураторов, в первую очередь из Великобритании, для него гораздо важнее нужд украинского народа, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров
заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ
в Новгородской области
с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США
. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
"Очевидно, что руководство киевского террористического режима... в очередной раз пытается сорвать переговорный процесс. Киев
в очередной раз доказал, что интересы внешних кураторов, в первую очередь из Великобритании
, для него гораздо важнее нужд украинского народа", - сказал Якубовский
.
Парламентарий отметил, что подобные провокации носят показательный характер и укладываются в логику "перформанса, а не реальной политики". По его словам, цель таких провокаций заключается в том, чтобы создать информационный шум и попытаться сорвать уже запущенные переговорные механизмы.
"При этом не вызывает сомнений, что ответ со стороны России будет адекватным складывающейся ситуации. Более того, с учетом характера и последствий подобных действий, он может оказаться существенно более чувствительным, чем сами провокации", - заключил собеседник агентства.