МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Киевский режим атакой на резиденцию президента РФ Владимира Путина в очередной раз доказал, что интересы внешних кураторов, в первую очередь из Великобритании, для него гораздо важнее нужд украинского народа, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.

Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США . Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.

"Очевидно, что руководство киевского террористического режима... в очередной раз пытается сорвать переговорный процесс. Киев в очередной раз доказал, что интересы внешних кураторов, в первую очередь из Великобритании , для него гораздо важнее нужд украинского народа", - сказал Якубовский

Парламентарий отметил, что подобные провокации носят показательный характер и укладываются в логику "перформанса, а не реальной политики". По его словам, цель таких провокаций заключается в том, чтобы создать информационный шум и попытаться сорвать уже запущенные переговорные механизмы.