В Госдуме призвали к адекватной реакции на атаку на резиденцию Путина - РИА Новости, 29.12.2025
22:03 29.12.2025
В Госдуме призвали к адекватной реакции на атаку на резиденцию Путина
россия, новгородская область, сша, василий пискарев, сергей лавров, владимир путин, госдума рф
Россия, Новгородская область, США, Василий Пискарев, Сергей Лавров, Владимир Путин, Госдума РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Террористическая атака на резиденцию президента РФ требует от России принятия адекватных мер реагирования, надо дать понять киевскому режиму, что за свои преступления нужно отвечать, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Мирошник высказался о попытке атаки Киева на резиденцию Путина
Вчера, 20:43
"Атака террористов на государственную резиденцию нашего президента в Новгородской области, на мой взгляд, требует от нас принятия абсолютно адекватных мер реагирования. Надо дать понять преступному киевскому режиму, что за свои преступления нужно отвечать", - сказал Пискарев журналистам.
По его словам, чем жёстче будет реакция РФ, тем будет больше уверенности в том, что такие атаки не повторятся, и киевскому режиму не удастся сорвать процесс мирного урегулирования. Политик также подчеркнул, что киевский режим систематически осуществляет террористические атаки на российские мирные гражданские объекты.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В Госдуме прокомментировали атаку ВСУ на резиденцию Путина
Вчера, 20:26
 
Россия, Новгородская область, США, Василий Пискарев, Сергей Лавров, Владимир Путин, Госдума РФ
 
 
