В Госдуме призвали к адекватной реакции на атаку на резиденцию Путина

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Террористическая атака на резиденцию президента РФ требует от России принятия адекватных мер реагирования, надо дать понять киевскому режиму, что за свои преступления нужно отвечать, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, чем жёстче будет реакция РФ, тем будет больше уверенности в том, что такие атаки не повторятся, и киевскому режиму не удастся сорвать процесс мирного урегулирования. Политик также подчеркнул, что киевский режим систематически осуществляет террористические атаки на российские мирные гражданские объекты.