В Госдуме призвали к адекватной реакции на атаку на резиденцию Путина

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Террористическая атака на резиденцию президента РФ требует от России принятия адекватных мер реагирования, надо дать понять киевскому режиму, что за свои преступления нужно отвечать, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
"Атака террористов на государственную резиденцию нашего президента в Новгородской области, на мой взгляд, требует от нас принятия абсолютно адекватных мер реагирования. Надо дать понять преступному киевскому режиму, что за свои преступления нужно отвечать", - сказал Пискарев журналистам.
По его словам, чем жёстче будет реакция РФ, тем будет больше уверенности в том, что такие атаки не повторятся, и киевскому режиму не удастся сорвать процесс мирного урегулирования. Политик также подчеркнул, что киевский режим систематически осуществляет террористические атаки на российские мирные гражданские объекты.