В Госдуме назвали атаку ВСУ на резиденцию Путина провокацией - РИА Новости, 29.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:14 29.12.2025
В Госдуме назвали атаку ВСУ на резиденцию Путина провокацией
В Госдуме назвали атаку ВСУ на резиденцию Путина провокацией - РИА Новости, 29.12.2025
В Госдуме назвали атаку ВСУ на резиденцию Путина провокацией
Попытка атаки киевского режима на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области является попыткой дискредитировать усилия президента США... РИА Новости, 29.12.2025
В Госдуме назвали атаку ВСУ на резиденцию Путина провокацией

Чемерис: атака на госрезиденцию является попыткой дискредитации усилий Трампа

Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Попытка атаки киевского режима на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области является попыткой дискредитировать усилия президента США Дональд Трампа в мирном характере разрешения конфликта, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди").
В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп назвал атаку Украины на резиденцию Путина сумасшедшей, заявил Ушаков
Вчера, 19:27
"Атака беспилотниками ВСУ резиденции президента России в Новгородской области - не только спланированная провокация (Владимира - ред.) Зеленского с целью сорвать мирные переговоры, но и попытка прямого физического устранения российского президента, которая не останется безнаказанной. К тому же, это ещё и попытка дискредитировать усилия президента США Дональда Трампа в мирном характере разрешения конфликта", - сказала Чемерис.
По ее словам, киевский режим сорвал свою последнюю маску, "обнажив скалящуюся в конвульсиях страха грядущей расплаты личину главного киевского террориста". Депутат выразила уверенность в том, что Россия ответит жестко и симметрично и при этом не прекратит мирные переговоры.
Путина в данной ситуации появляется ещё одна цель - спасти мирных украинских жителей от обезумевшего президента-террориста, готового всех их сделать жертвами в попытке удержать власть", - добавила Чемерис.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Лавров заявил об уничтожении всех БПЛА, атаковавших резиденцию президента
Вчера, 18:15
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНовгородская областьСШАВладимир ПутинДональд ТрампСергей ЛавровГосдума РФВооруженные силы Украины
 
 
