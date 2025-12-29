В Госдуме назвали атаку ВСУ на резиденцию Путина провокацией

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Попытка атаки киевского режима на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области является попыткой дискредитировать усилия президента США Дональд Трампа в мирном характере разрешения конфликта, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди").
В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
"Атака беспилотниками ВСУ резиденции президента России в Новгородской области - не только спланированная провокация (Владимира - ред.) Зеленского с целью сорвать мирные переговоры, но и попытка прямого физического устранения российского президента, которая не останется безнаказанной. К тому же, это ещё и попытка дискредитировать усилия президента США Дональда Трампа в мирном характере разрешения конфликта", - сказала Чемерис.
По ее словам, киевский режим сорвал свою последнюю маску, "обнажив скалящуюся в конвульсиях страха грядущей расплаты личину главного киевского террориста". Депутат выразила уверенность в том, что Россия ответит жестко и симметрично и при этом не прекратит мирные переговоры.
"У Путина в данной ситуации появляется ещё одна цель - спасти мирных украинских жителей от обезумевшего президента-террориста, готового всех их сделать жертвами в попытке удержать власть", - добавила Чемерис.