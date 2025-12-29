МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Попытка атаки киевского режима на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области является попыткой дискредитировать усилия президента США Дональд Трампа в мирном характере разрешения конфликта, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди").

По ее словам, киевский режим сорвал свою последнюю маску, "обнажив скалящуюся в конвульсиях страха грядущей расплаты личину главного киевского террориста". Депутат выразила уверенность в том, что Россия ответит жестко и симметрично и при этом не прекратит мирные переговоры.