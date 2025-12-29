Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили запретить отключения электричества и воды в праздники
18:50 29.12.2025
В Госдуме предложили запретить отключения электричества и воды в праздники
В Госдуме предложили запретить отключения электричества и воды в праздники - РИА Новости, 29.12.2025
В Госдуме предложили запретить отключения электричества и воды в праздники
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Сардана Авксентьева и Анна Скрозникова предложили запретить плановые отключения... РИА Новости, 29.12.2025
2025
1920
1920
true
В Госдуме предложили запретить отключения электричества и воды в праздники

В Госдуме предложили запретить отключения электричества и воды на Новый год

Линии электропередачи
Линии электропередачи
© Fotolia / saidin jusoh
Линии электропередачи . Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Сардана Авксентьева и Анна Скрозникова предложили запретить плановые отключения электричества и воды в период с 1 по 8 января.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Просим оценить целесообразность нормативного закрепления запрета на плановые отключения электричества, воды и других коммунальных ресурсов в новогодние праздники… с 1 по 8 января", - говорится в документе.
Авторы инициативы отмечают, что действующие правила предоставления коммунальных услуг не устанавливают прямого запрета на проведение плановых ремонтных и профилактических работ в нерабочие праздничные дни, в результате в ряде регионов встречаются случаи, когда граждане в разгар праздников сталкиваются с плановыми перерывами в подаче ресурсов, что вызывает недовольство.
Парламентарии считают, что комфорт и безопасность людей в праздничные дни должны быть гарантированы на федеральном уровне, а не зависеть исключительно от планов местных властей и организаций, поэтому депутаты предлагают рассмотреть возможность введения ограничения на плановые отключения коммунальных услуг в период новогодних праздников с 1 по 8 января.
Авторы инициативы подчеркивают, что исключение должно быть сделано только для аварийных и неотложных работ.
"Закрепление такого требования для исполнителей коммунальных услуг позволит унифицировать практику по всей стране и гарантировать стабильное ресурсоснабжение в праздничные дни", - заключается в документе.
