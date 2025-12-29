В Госдуме предложили сделать парковку бесплатной в новогодние праздники

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Роза Чемерис и Антон Ткачев предложили сделать парковку бесплатной по всей стране с 31 декабря по 10 января.

Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта РФ Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаем необходимым законодательно установить, что на всей территории России парковочные места на платных городских парковках должны быть бесплатными в новогодние праздники… Такие рекомендации будут носить юридически не обязывающий, но убедительный характер, побуждая органы власти субъектов РФ единообразно ввести бесплатную парковку с 31 декабря по 10 января включительно", - сказано в документе.

Авторы инициативы отмечают, что бесплатная парковка в новогодние праздники возможна не во всех регионах РФ. Парламентарии считают, что в результате многие граждане лишены тех же прав, которыми пользуются, например, жители Москвы , хотя праздничные дни являются общими для всей страны.

Депутаты подчеркивают, что закрепление 31 декабря – 10 января в качестве дней, когда парковка бесплатна во всех регионах, обеспечит единые правила для всех граждан.