В Госдуме предложили сделать парковку бесплатной в новогодние праздники - РИА Новости, 29.12.2025
16:59 29.12.2025
В Госдуме предложили сделать парковку бесплатной в новогодние праздники
В Госдуме предложили сделать парковку бесплатной в новогодние праздники - РИА Новости, 29.12.2025
В Госдуме предложили сделать парковку бесплатной в новогодние праздники
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Роза Чемерис и Антон Ткачев предложили сделать парковку бесплатной по всей стране с... РИА Новости, 29.12.2025
общество, россия, москва, госдума рф
Общество, Россия, Москва, Госдума РФ
В Госдуме предложили сделать парковку бесплатной в новогодние праздники

В Госдуме предложили сделать парковку бесплатной по всей стране на Новый год

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗнаки платной парковки в Москве.
Знаки платной парковки в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Знаки платной парковки в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), а также депутаты ГД Роза Чемерис и Антон Ткачев предложили сделать парковку бесплатной по всей стране с 31 декабря по 10 января.
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта РФ Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В Госдуму внесли проект о бесплатных парковках вблизи места жительства
2 декабря, 16:08
"Считаем необходимым законодательно установить, что на всей территории России парковочные места на платных городских парковках должны быть бесплатными в новогодние праздники… Такие рекомендации будут носить юридически не обязывающий, но убедительный характер, побуждая органы власти субъектов РФ единообразно ввести бесплатную парковку с 31 декабря по 10 января включительно", - сказано в документе.
Авторы инициативы отмечают, что бесплатная парковка в новогодние праздники возможна не во всех регионах РФ. Парламентарии считают, что в результате многие граждане лишены тех же прав, которыми пользуются, например, жители Москвы, хотя праздничные дни являются общими для всей страны.
Депутаты подчеркивают, что закрепление 31 декабря – 10 января в качестве дней, когда парковка бесплатна во всех регионах, обеспечит единые правила для всех граждан.
"Такое решение будет социально справедливым и позитивно воспринятым гражданами, особенно в праздничные дни, когда государственная политика должна быть направлена на создание комфортных условий для отдыха и передвижения, а также создаст ощущение единства граждан в равных правах", - заключается в документе.
Парковка в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В Москве скорректируют парковочные тарифы
26 декабря, 21:30
 
ОбществоРоссияМоскваГосдума РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
