На западе Украины СБУ провела обыск у угрожавшего волонтерам начальника ТЦК

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Начальник Закарпатского областного военкомата на Украине, в доме которого в ходе обыска было найдено более 100 тысяч долларов наличными, угрожал волонтерам, сообщившим о смерти мобилизованного многодетного отца, страдавшего сахарным диабетом, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

Украинские СМИ сообщили ранее о том, что служба безопасности Украины и полиция проводят обыски у начальника Закарпатского областного военкомата на западе Украины по факту незаконного лишения свободы граждан.

"Обыски проводятся у главы областного ТЦК Савчука, а также в Мукачево , Сваляве, Воловце и других районных военкоматах. Кроме того, СБУ работают в местных "Домах офицеров", - сказал собеседник агентста.

Сообщается, что у Савчука дома найдено более 100 тысяч долларов наличными, добавил он.

В сентябре в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что сотрудники военкомата на Украине в нарушение закона мобилизовали больного сахарным диабетом многодетного отца Вячеслава Беку, он скончался в учебном центре. Тогда же о смерти сообщила в своих соцсетях и украинская волонтер Власта Рейпаши. Позже она заявила об угрозах в ее адрес со стороны областного военкомата Закарпатской области на западе Украины.

"Волонтерам, отстаивающим права семьи Вячеслава, начали поступать угрозы именно от начальника Закарпатского ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) Савчука и его замов", - сказал собеседник агентства.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.