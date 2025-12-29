Глава Красноярского края уволил министра строительства и ЖКХ

Кроме того, уточняют в СК РФ, подозреваемый отдал незаконные указания своему заместителю и директору коммерческой компании о строительстве нового дома для сирот и разработке проектно-сметной документации стоимостью около 2 миллионов рублей. Однако построенный дом не удалось ввести в эксплуатацию из-за его несоответствия проектным требованиям. В результате данных действий бюджету Красноярского края был причинён материальный ущерб на сумму около 25 миллионов рублей, что также существенно нарушило права социально незащищенной категории граждан.