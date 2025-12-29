Рейтинг@Mail.ru
Глава Красноярского края уволил министра строительства и ЖКХ
09:34 29.12.2025
Глава Красноярского края уволил министра строительства и ЖКХ
Глава Красноярского края уволил министра строительства и ЖКХ - РИА Новости, 29.12.2025
Глава Красноярского края уволил министра строительства и ЖКХ
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков уволил задержанного за превышение полномочий министра строительства и ЖКХ края Михаила Заскалько с 28 декабря
Глава Красноярского края уволил министра строительства и ЖКХ

В Красноярском крае после задержания уволили главу Минстроя и ЖКХ Заскалько

© Фото : Михаил Заскалько/TelegramМихаил Заскалько
Михаил Заскалько - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : Михаил Заскалько/Telegram
Михаил Заскалько. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 29 дек – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков уволил задержанного за превышение полномочий министра строительства и ЖКХ края Михаила Заскалько с 28 декабря, сообщает правительство региона.
"Губернатор края Михаил Котюков подписал распоряжение об увольнении Михаила Заскалько с должности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства края с 28 декабря 2025 года. Министром с 29 декабря назначен Максим Говорушкин, ранее занимавший пост первого заместителя министра строительства и ЖКХ края", - говорится в сообщении краевого правительства в Telegram-канале.
В понедельник в СК РФ сообщили о задержании министра строительства и ЖКХ Красноярского края за превышение полномочий. По данным ведомства, в рамках государственного контракта в 2022 году в Нижнеингашском районе был возведен 20-квартирный жилой дом для детей-сирот. Однако, находясь на посту руководителя краевого государственного казённого учреждения "Управление капитального строительства", министр, зная о том, что дом признан аварийным, не предпринял необходимых мер для расторжения контракта и возврата аванса в размере более 23 миллионов рублей, выплаченного подрядной организации.
Кроме того, уточняют в СК РФ, подозреваемый отдал незаконные указания своему заместителю и директору коммерческой компании о строительстве нового дома для сирот и разработке проектно-сметной документации стоимостью около 2 миллионов рублей. Однако построенный дом не удалось ввести в эксплуатацию из-за его несоответствия проектным требованиям. В результате данных действий бюджету Красноярского края был причинён материальный ущерб на сумму около 25 миллионов рублей, что также существенно нарушило права социально незащищенной категории граждан.
Михаил Заскалько руководил министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края с марта 2024 года. Трудовую карьеру начал в 2000 году юристом, позже занимал должности начальника юридических отделов крупных строительных компаний Москвы и Красноярска. С 2016 по 2024 годы работал в управлении капитального строительства Красноярского края, пройдя путь от заместителя начальника отдела до руководителя учреждения.
