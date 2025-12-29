Стоимость оборонного экспорта на Украину из ФРГ сократилась в семь раз

БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Общая стоимость оборонного экспорта на Украину по одобренным кабмином ФРГ контрактам в 2025 году составила 1,14 миллиарда евро, что в семь раз меньше прошлогоднего показателя, сообщает издание Welt.
"В 2025 году были одобрены поставки вооружений в... страну (Украину - ред.) на сумму 1,14 миллиарда евро. В 2024 году этот показатель еще составлял 8,15 миллиарда евро", - пишет газета со ссылкой на ответ немецкого министерства экономики на запрос депутата бундестага.
Как уточняет издание, правительство ФРГ с 1 января по 8 декабря 2025 года одобрило экспорт оружия и других военных товаров в разные страны на общую сумму 8,4 миллиарда евро. При этом объемы одобренных поставок достигали рекордных значений в 13,33 миллиарда евро в 2024 году и 12,15 миллиарда евро в 2023 году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
