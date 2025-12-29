Стоимость оборонного экспорта на Украину из ФРГ сократилась в семь раз

Как уточняет издание, правительство ФРГ с 1 января по 8 декабря 2025 года одобрило экспорт оружия и других военных товаров в разные страны на общую сумму 8,4 миллиарда евро. При этом объемы одобренных поставок достигали рекордных значений в 13,33 миллиарда евро в 2024 году и 12,15 миллиарда евро в 2023 году.