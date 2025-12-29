Рейтинг@Mail.ru
Стоимость оборонного экспорта на Украину из ФРГ сократилась в семь раз - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/germaniya-2065437357.html
Стоимость оборонного экспорта на Украину из ФРГ сократилась в семь раз
Стоимость оборонного экспорта на Украину из ФРГ сократилась в семь раз - РИА Новости, 29.12.2025
Стоимость оборонного экспорта на Украину из ФРГ сократилась в семь раз
Общая стоимость оборонного экспорта на Украину по одобренным кабмином ФРГ контрактам в 2025 году составила 1,14 миллиарда евро, что в семь раз меньше... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T15:30:00+03:00
2025-12-29T15:30:00+03:00
в мире
украина
германия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
https://ria.ru/20251221/serbija-2063591734.html
https://ria.ru/20251215/es-2062223446.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, германия, нато
В мире, Украина, Германия, НАТО
Стоимость оборонного экспорта на Украину из ФРГ сократилась в семь раз

Welt: оборонный экспорт на Украину из Германии в 2025 году сократился в семь раз

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 29 дек - РИА Новости. Общая стоимость оборонного экспорта на Украину по одобренным кабмином ФРГ контрактам в 2025 году составила 1,14 миллиарда евро, что в семь раз меньше прошлогоднего показателя, сообщает издание Welt.
"В 2025 году были одобрены поставки вооружений в... страну (Украину - ред.) на сумму 1,14 миллиарда евро. В 2024 году этот показатель еще составлял 8,15 миллиарда евро", - пишет газета со ссылкой на ответ немецкого министерства экономики на запрос депутата бундестага.
Вид на Белград - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Сербский журналист надеется, что Сербия не будет поставлять оружие Украине
21 декабря, 04:26
Издание отмечает, что текущие поставки оружия Киеву частично осуществляются в рамках одобренных ранее контрактов. По информации газеты, инвестиции ФРГ также направляются в "долгосрочные проекты", которые пока не привели к увеличению оборонного экспорта на Украину.
Как уточняет издание, правительство ФРГ с 1 января по 8 декабря 2025 года одобрило экспорт оружия и других военных товаров в разные страны на общую сумму 8,4 миллиарда евро. При этом объемы одобренных поставок достигали рекордных значений в 13,33 миллиарда евро в 2024 году и 12,15 миллиарда евро в 2023 году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Сийярто прокомментировал строительство оружейных заводов на Украине
15 декабря, 19:38
 
В миреУкраинаГерманияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала