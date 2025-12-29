https://ria.ru/20251229/gerasimov-2065449674.html
Герасимов рассказал о продвижении группировки "Центр"
Герасимов рассказал о продвижении группировки "Центр" - РИА Новости, 29.12.2025
Герасимов рассказал о продвижении группировки "Центр"
Группировка "Центр" после освобождения Красноармейска и Димитрова развивает наступление на широком фронте, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T16:19:00+03:00
2025-12-29T16:19:00+03:00
2025-12-29T16:47:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
безопасность
красноармейск
димитров
валерий герасимов
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062669169_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_5d008c82b1f11c0d4ce2859449651fe8.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
красноармейск
димитров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062669169_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c8d6156468960fdc0157f94422f4985d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, безопасность, красноармейск, димитров, валерий герасимов, вооруженные силы рф
Украина, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Красноармейск, Димитров, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ
Герасимов рассказал о продвижении группировки "Центр"
Герасимов: группировка "Центр" развивает наступление на широком фронте