Группировка "Запад" продолжает разгром ВСУ восточнее Купянска

Подразделения группировки войск "Запад" продолжают разгром ВСУ восточнее Купянска, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T16:17:00+03:00
2025-12-29T16:17:00+03:00
2025-12-29T16:27:00+03:00
