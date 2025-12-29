Рейтинг@Mail.ru
ВС России активно продвигаются в городе Красный Лиман, заявил Герасимов
Специальная военная операция на Украине
 
16:16 29.12.2025 (обновлено: 16:23 29.12.2025)
ВС России активно продвигаются в городе Красный Лиман, заявил Герасимов
ВС России активно продвигаются в городе Красный Лиман, заявил Герасимов
ВС РФ активно продвигаются в городе Красный Лиман, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 29.12.2025
вооруженные силы рф
красный лиман
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий герасимов
красный лиман
россия
вооруженные силы рф, красный лиман, безопасность, россия, валерий герасимов
Вооруженные силы РФ, Красный Лиман, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Валерий Герасимов
ВС России активно продвигаются в городе Красный Лиман, заявил Герасимов

Герасимов: ВС России активно продвигаются в городе Красный Лиман

Валерий Герасимов
Валерий Герасимов
© РИА Новости / POOL
Валерий Герасимов. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. ВС РФ активно продвигаются в городе Красный Лиман, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
"Воинские части группировки "Запад" активно продвигаются в городе Красный Лиман", - сказал Герасимов в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.
"Преднамеренное уничтожение". В США запаниковали из-за Украины
27 декабря, 18:55
27 декабря, 18:55
 
Специальная военная операция на Украине
Вооруженные силы РФ
Красный Лиман
Безопасность
Россия
Валерий Герасимов
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
