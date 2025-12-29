https://ria.ru/20251229/gerasimov-2065448102.html
ВС России продолжают освобождение Константиновки, заявил Герасимов
ВС России продолжают освобождение Константиновки, заявил Герасимов - РИА Новости, 29.12.2025
ВС России продолжают освобождение Константиновки, заявил Герасимов
ВС РФ продолжают освобождение Константиновки в ДНР, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T16:15:00+03:00
2025-12-29T16:15:00+03:00
2025-12-29T16:24:00+03:00
безопасность
константиновка
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
валерий герасимов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062669169_0:263:3072:1991_1920x0_80_0_0_5d008c82b1f11c0d4ce2859449651fe8.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062669169_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c8d6156468960fdc0157f94422f4985d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, константиновка, вооруженные силы рф, россия, донецкая народная республика, валерий герасимов, владимир путин
Безопасность, Константиновка, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Валерий Герасимов, Владимир Путин
ВС России продолжают освобождение Константиновки, заявил Герасимов
Герасимов: ВС продолжают освобождение Константиновки