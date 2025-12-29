Рейтинг@Mail.ru
ВС успешно продвигаются вглубь обороны противника, заявил Герасимов - РИА Новости, 29.12.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:15 29.12.2025 (обновлено: 16:26 29.12.2025)
ВС успешно продвигаются вглубь обороны противника, заявил Герасимов
ВС успешно продвигаются вглубь обороны противника, заявил Герасимов
Вооруженные силы РФ успешно продвигаются вглубь обороны противника в зоне специальной военной операции, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 29.12.2025
безопасность
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
россия
валерий герасимов
россия
Новости
безопасность, вооруженные силы рф, россия, валерий герасимов
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов
ВС успешно продвигаются вглубь обороны противника, заявил Герасимов

Герасимов: ВС успешно продвигаются вглубь обороны противника в зоне СВО

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ успешно продвигаются вглубь обороны противника в зоне специальной военной операции, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"Соединения и воинские части, нанося поражение противнику, успешно продвигаются вглубь его обороны", - сказал Герасимов в ходе совещания по ситуации в зоне СВО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
