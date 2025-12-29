https://ria.ru/20251229/gerasimov-2065447559.html
Украина не предпринимает наступательных действий, заявил Герасимов
Противник наступательных действий не предпринимает, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T16:14:00+03:00
2025-12-29T16:14:00+03:00
2025-12-29T16:20:00+03:00
в мире
украина
специальная военная операция на украине
валерий герасимов
вооруженные силы рф
украина
Украина не предпринимает наступательных действий, заявил Герасимов
