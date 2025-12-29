https://ria.ru/20251229/gaz-2065361503.html
Биржевые цены на газ в Европе превысили 350 долларов за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе превысили 350 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 29.12.2025
Биржевые цены на газ в Европе превысили 350 долларов за тысячу кубометров
С началом новогодней недели биржевые цены на газ в Европе выросли почти на три процента, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 29.12.2025
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости.
С началом новогодней недели биржевые цены на газ в Европе выросли почти на три процента, следует
из данных лондонской биржи ICE.
Так, январские фьючерсы по индексу TTF в 10:00 мск начали торги с отметки в 349,9 доллара, прибавив 2,3 процента к расчетной цене пятницы. А спустя всего лишь восемь минут они торговались уже на уровне 351,7 доллара (плюс 2,8 процента).
При этом в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже — тогда котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубов.
Средняя же стоимость газовых фьючерсов за прошлый год составила 386,5 доллара, что на 16,3 процентов ниже, чем годом ранее.
Максимальных показателей цены на газ достигали в 2021-2022 годах — таких устойчиво высоких значений не наблюдалось с 1996-го, то есть за всю историю функционирования газовых хабов в Европе. А исторический рекорд в 3892 доллара зафиксировали в начале весны 2022-го.