Биржевые цены на газ в Европе превысили 350 долларов за тысячу кубометров

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. С началом новогодней недели биржевые цены на газ в Европе выросли почти на три процента, С началом новогодней недели биржевые цены на газ в Европе выросли почти на три процента, следует из данных лондонской биржи ICE.

Так, январские фьючерсы по индексу TTF в 10:00 мск начали торги с отметки в 349,9 доллара, прибавив 2,3 процента к расчетной цене пятницы . А спустя всего лишь восемь минут они торговались уже на уровне 351,7 доллара (плюс 2,8 процента).

При этом в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже — тогда котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубов.

Средняя же стоимость газовых фьючерсов за прошлый год составила 386,5 доллара, что на 16,3 процентов ниже, чем годом ранее.