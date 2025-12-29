КИШИНЕВ, 29 дек - РИА Новости. Молдавские власти не хотят слышать регионы и вести диалог на равных, между Кишиневом, Комратом и Тирасполем пролегла пропасть не только экономическая, но и политическая, культурная и социальная, заявил общественный деятель Гагаузской автономии в составе Молдавии Михаил Влах.

Комратом и "Сегодня мы видим пропасть между Кишиневом Тирасполем — пропасть не только экономическую, но и политическую, культурную и социальную. Если не будет диалога и объединения, эта пропасть станет еще глубже и шире. Власть не хочет слышать регионы на равных, а граждане теряют веру в свое государство", - написал в своем Telegram-канале Влах.

По его мнению, чтобы восстановить Молдавию , необходимо объединиться.

"Экономика, идентичность и независимость невозможны без согласия и совместных усилий всех частей государства. Каждый гражданин должен понимать, что без активной позиции и объединения мы остаемся лишь наблюдателями собственной деградации. Время действовать — сейчас. Страна может возродиться, если мы объединимся и будем требовать ответственности от себя и власти, сохраняя свои семейные ценности, культуру и идентичность", - пояснил общественный деятель.

Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией , в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.

Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул , которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями в Москве , проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии . Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.

Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.