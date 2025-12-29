Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии не хотят слышать регионы, заявил общественный деятель - РИА Новости, 29.12.2025
21:19 29.12.2025
Власти Молдавии не хотят слышать регионы, заявил общественный деятель
Власти Молдавии не хотят слышать регионы, заявил общественный деятель
Власти Молдавии не хотят слышать регионы, заявил общественный деятель
Молдавские власти не хотят слышать регионы и вести диалог на равных, между Кишиневом, Комратом и Тирасполем пролегла пропасть не только экономическая, но и...
в мире
молдавия
кишинев
комрат
евгения гуцул
майя санду
молдавия
кишинев
комрат
Власти Молдавии не хотят слышать регионы, заявил общественный деятель

Влах: между Кишиневом, Комратом и Тирасполем пролегла пропасть

КИШИНЕВ, 29 дек - РИА Новости. Молдавские власти не хотят слышать регионы и вести диалог на равных, между Кишиневом, Комратом и Тирасполем пролегла пропасть не только экономическая, но и политическая, культурная и социальная, заявил общественный деятель Гагаузской автономии в составе Молдавии Михаил Влах.
"Сегодня мы видим пропасть между Кишиневом, Комратом и Тирасполем — пропасть не только экономическую, но и политическую, культурную и социальную. Если не будет диалога и объединения, эта пропасть станет еще глубже и шире. Власть не хочет слышать регионы на равных, а граждане теряют веру в свое государство", - написал в своем Telegram-канале Влах.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
В Молдавии заявили, что Санду сформировала параллельную систему власти
28 декабря, 15:09
По его мнению, чтобы восстановить Молдавию, необходимо объединиться.
"Экономика, идентичность и независимость невозможны без согласия и совместных усилий всех частей государства. Каждый гражданин должен понимать, что без активной позиции и объединения мы остаемся лишь наблюдателями собственной деградации. Время действовать — сейчас. Страна может возродиться, если мы объединимся и будем требовать ответственности от себя и власти, сохраняя свои семейные ценности, культуру и идентичность", - пояснил общественный деятель.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями в Москве, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Представители оппозиционного Патриотического блока: председатель партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Додон предложил парламенту Молдавии поддержать мирный план Трампа
Вчера, 14:35
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В Молдавии хотят запретить найм сотрудников в бюджетном секторе
26 декабря, 21:37
 
В миреМолдавияКишиневКомратЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
