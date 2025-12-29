Обвинение просит арестовать экс-полковника ФСБ Фролова, не явившегося в суд

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Обвинение попросило Московский гарнизонный военный суд заочно арестовать и объявить в розыск отставного полковника управления "К" ФСБ Дмитрия Фролова, обвиняемого во взяточничестве и не явившегося в суд по этому делу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.