Обвинение просит арестовать экс-полковника ФСБ Фролова, не явившегося в суд - РИА Новости, 29.12.2025
14:02 29.12.2025 (обновлено: 14:18 29.12.2025)
Обвинение просит арестовать экс-полковника ФСБ Фролова, не явившегося в суд
Обвинение просит арестовать экс-полковника ФСБ Фролова, не явившегося в суд - РИА Новости, 29.12.2025
Обвинение просит арестовать экс-полковника ФСБ Фролова, не явившегося в суд
Обвинение попросило Московский гарнизонный военный суд заочно арестовать и объявить в розыск отставного полковника управления "К" ФСБ Дмитрия Фролова,... РИА Новости, 29.12.2025
2025
Новости
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Обвинение просит арестовать экс-полковника ФСБ Фролова, не явившегося в суд

Обвинение попросило заочно арестовать экс-полковника ФСБ Фролова

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Обвинение попросило Московский гарнизонный военный суд заочно арестовать и объявить в розыск отставного полковника управления "К" ФСБ Дмитрия Фролова, обвиняемого во взяточничестве и не явившегося в суд по этому делу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
До этого суд оформил принудительный привод Фролова. Его адвокаты возражали против такого решения, предлагая вместо этого направить уведомление о заседании на последний его известный адрес в ОАЭ. По словам защиты, Фролов зимой 2024 года выехал туда на лечение. Из-за болезни врач запретил ему перелеты, и вернуться на заседание апелляционной инстанции он уже не смог, хотя даже купил билеты, отметил адвокат. Защита утверждает, что сейчас связи со своим подзащитным у них нет.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Суд заочно арестовал экс-замгубернатора Ростовской области Окунева
26 декабря, 18:41
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
