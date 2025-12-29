https://ria.ru/20251229/frolov-2065408643.html
Обвинение просит арестовать экс-полковника ФСБ Фролова, не явившегося в суд
Обвинение просит арестовать экс-полковника ФСБ Фролова, не явившегося в суд
Обвинение попросило Московский гарнизонный военный суд заочно арестовать и объявить в розыск отставного полковника управления "К" ФСБ Дмитрия Фролова,... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T14:02:00+03:00
2025-12-29T14:02:00+03:00
2025-12-29T14:18:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Обвинение просит арестовать экс-полковника ФСБ Фролова, не явившегося в суд
