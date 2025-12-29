Рейтинг@Mail.ru
Во Франции бастующие мусорщики перекрыли доступ на территорию предприятия - РИА Новости, 29.12.2025
15:53 29.12.2025
Во Франции бастующие мусорщики перекрыли доступ на территорию предприятия
Во Франции бастующие мусорщики перекрыли доступ на территорию предприятия - РИА Новости, 29.12.2025
Во Франции бастующие мусорщики перекрыли доступ на территорию предприятия
Мусорщики компании Deverra, вышедшие на забастовку в агломерации города Лилль на севере Франции, перекрыли доступ на территорию предприятия, сообщает в... РИА Новости, 29.12.2025
Во Франции бастующие мусорщики перекрыли доступ на территорию предприятия

Во Франции мусорщики компании Deverra перекрыли доступ на территорию предприятия

© Фото : BFMTVМусорщики компании Deverra перекрыли доступ на территорию своего предприятия в городе Лилль
Мусорщики компании Deverra перекрыли доступ на территорию своего предприятия в городе Лилль - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : BFMTV
Мусорщики компании Deverra перекрыли доступ на территорию своего предприятия в городе Лилль
ПАРИЖ, 29 дек - РИА Новости. Мусорщики компании Deverra, вышедшие на забастовку в агломерации города Лилль на севере Франции, перекрыли доступ на территорию предприятия, сообщает в понедельник телеканал BFMTV со ссылкой на заявление самой компании.
BFMTV 26 декабря сообщал, что мусорные баки в агломерации города Лилль на севере Франции оказались переполненными из-за забастовки местных мусорщиков, которая идет с 23 декабря. На переполненные мусорные баки жаловались жители коммуны Эллем в окрестностях Лилля - одной из понесших наибольший ущерб от забастовки.
Акция протеста фермеров возле дома президента Франции Эммануэля Макрона - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Французские фермеры устроили протест у дома Макрона
19 декабря, 10:25
"Социальный конфликт между мусорщиками компании Deverra и их руководством в агломерации Лилля усиливается. В то время, как большинство сотрудников бастуют со вторника, 23 декабря, компания осудила "незаконную блокаду" своей инфраструктуры, согласно тексту пресс-релиза, опубликованного в понедельник, 29 декабря", - говорится в материале.
В забастовке, в ходе которой был перекрыт доступ на территорию предприятия Deverra, участвовали как ее сотрудники, так и люди, не работающие в ней. Согласно заявлению компании, бастующие препятствовали выезду любых транспортных средств с территории предприятия, включая мусоровозы.
При этом были замечены факты давления и запугивания тех сотрудников, которые отказались принимать участие в забастовке, говорится в заявлении. Deverra также направила заявление в правоохранительные органы с просьбой обеспечить возможность для сотрудников, не участвующих в забастовке, выполнять свою работу.
Мусорщики компании Deverra, ответственной за вывоз мусора в лилльской агломерации, начали забастовку 23 декабря, протестуя против ухудшения условий труда и сокращений сотрудников. Они также требуют повышения зарплаты на 3%, выплаты праздничной премии в 600 евро сотрудникам и изменения маршрутов движения мусоровозов, добавляет канал. Бастующие получили поддержку от представителей ряда французских профсоюзов, таких как "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) и "Рабочая сила" (FO).
Руководство компании недавно провело переговоры с бастующими и удовлетворило ряд их требований. Несмотря на это, в Deverra отказались удовлетворить требования манифестантов о повышении зарплаты на 3% и выплате праздничной премии в 600 евро, предложив лишь 100 евро в качестве премии. Узнав об этом, мусорщики приняли решение о продлении забастовки до 29 декабря.
Таксисты и фермеры блокируют автотрассу A63 во Франции - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Во Франции таксисты присоединились к протестам фермеров
20 декабря, 17:15
 
В миреЛилльФранция
 
 
