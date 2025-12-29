Во Франции бастующие мусорщики перекрыли доступ на территорию предприятия

ПАРИЖ, 29 дек - РИА Новости. Мусорщики компании Deverra, вышедшие на забастовку в агломерации города Лилль на севере Франции, перекрыли доступ на территорию предприятия, сообщает в понедельник телеканал Мусорщики компании Deverra, вышедшие на забастовку в агломерации города Лилль на севере Франции, перекрыли доступ на территорию предприятия, сообщает в понедельник телеканал BFMTV со ссылкой на заявление самой компании.

BFMTV 26 декабря сообщал, что мусорные баки в агломерации города Лилль на севере Франции оказались переполненными из-за забастовки местных мусорщиков, которая идет с 23 декабря. На переполненные мусорные баки жаловались жители коммуны Эллем в окрестностях Лилля - одной из понесших наибольший ущерб от забастовки.

"Социальный конфликт между мусорщиками компании Deverra и их руководством в агломерации Лилля усиливается. В то время, как большинство сотрудников бастуют со вторника, 23 декабря, компания осудила "незаконную блокаду" своей инфраструктуры, согласно тексту пресс-релиза, опубликованного в понедельник, 29 декабря", - говорится в материале.

В забастовке, в ходе которой был перекрыт доступ на территорию предприятия Deverra, участвовали как ее сотрудники, так и люди, не работающие в ней. Согласно заявлению компании, бастующие препятствовали выезду любых транспортных средств с территории предприятия, включая мусоровозы.

При этом были замечены факты давления и запугивания тех сотрудников, которые отказались принимать участие в забастовке, говорится в заявлении. Deverra также направила заявление в правоохранительные органы с просьбой обеспечить возможность для сотрудников, не участвующих в забастовке, выполнять свою работу.

Мусорщики компании Deverra, ответственной за вывоз мусора в лилльской агломерации, начали забастовку 23 декабря, протестуя против ухудшения условий труда и сокращений сотрудников. Они также требуют повышения зарплаты на 3%, выплаты праздничной премии в 600 евро сотрудникам и изменения маршрутов движения мусоровозов, добавляет канал. Бастующие получили поддержку от представителей ряда французских профсоюзов, таких как "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) и "Рабочая сила" (FO).