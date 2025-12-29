Сотрудник ГБУ "Гормост" моет фонтан "Золотой колос" на ВДНХ в Москве. Архивное фото

Москвичам рассказали, как обслуживают фонтаны в столице в разные сезоны

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства регулярно обслуживают фонтаны в Москве в разные сезоны года, сообщает сайт мэра и правительства столицы.

"На протяжении всего зимнего периода в Москве ежедневно обслуживают городские фонтаны. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы регулярно прочищают стоки и контролируют функционирование насосов", - говорится в сообщении.

Там же отмечается, что плановое обслуживание фонтанов в зимний период обеспечивает их сохранность, предотвращает повреждение инженерных систем, позволяет оперативно подготовить объекты к весеннему открытию.

"С наступлением теплого сезона уход за городскими фонтанами переходит на следующий этап. Специалисты приступают к расконсервации: снимают защитные конструкции, очищают чаши, декоративные элементы и оборудование от снега, льда и накопившихся за зиму загрязнений", - добавили на сайте.