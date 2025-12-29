https://ria.ru/20251229/fontany-2065335997.html
Москвичам рассказали, как обслуживают фонтаны в столице в разные сезоны
Москвичам рассказали, как обслуживают фонтаны в столице в разные сезоны - РИА Новости, 29.12.2025
Москвичам рассказали, как обслуживают фонтаны в столице в разные сезоны
Специалисты комплекса городского хозяйства регулярно обслуживают фонтаны в Москве в разные сезоны года, сообщает сайт мэра и правительства столицы. РИА Новости, 29.12.2025
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства регулярно обслуживают фонтаны в Москве в разные сезоны года, сообщает сайт мэра и правительства столицы.
"На протяжении всего зимнего периода в Москве ежедневно обслуживают городские фонтаны. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы регулярно прочищают стоки и контролируют функционирование насосов", - говорится в сообщении.
Там же отмечается, что плановое обслуживание фонтанов в зимний период обеспечивает их сохранность, предотвращает повреждение инженерных систем, позволяет оперативно подготовить объекты к весеннему открытию.
"С наступлением теплого сезона уход за городскими фонтанами переходит на следующий этап. Специалисты приступают к расконсервации: снимают защитные конструкции, очищают чаши, декоративные элементы и оборудование от снега, льда и накопившихся за зиму загрязнений", - добавили на сайте.
Благодаря своевременному обслуживанию фонтаны сохраняют эстетический вид и надежно функционируют даже при высокой ежедневной нагрузке, заключили на сайте мэра и правительства Москвы.