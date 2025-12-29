Рейтинг@Mail.ru
Любимова рассказала, сколько денег выделят на поддержку российского кино - РИА Новости, 29.12.2025
11:35 29.12.2025
Любимова рассказала, сколько денег выделят на поддержку российского кино
Любимова рассказала, сколько денег выделят на поддержку российского кино
Фонду кино в 2026 году выделят из бюджета порядка 10,4 миллиардов рублей на поддержку российских фильмов, Минкультуры РФ на эти цели положено 3,8 миллиарда... РИА Новости, 29.12.2025
россия
ольга любимова
фонд кино
россия
россия, ольга любимова, фонд кино
Россия, Ольга Любимова, Фонд кино
Любимова рассказала, сколько денег выделят на поддержку российского кино

Любимова: Фонду кино выделят 10,4 млрд рублей на поддержку российских фильмов

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Фонду кино в 2026 году выделят из бюджета порядка 10,4 миллиардов рублей на поддержку российских фильмов, Минкультуры РФ на эти цели положено 3,8 миллиарда рублей, сообщила в интервью РИА Новости глава министерства Ольга Любимова.
"Объем субсидий… в 2026 году составит 10,4 миллиарда рублей для Фонда кино и 3,8 миллиарда рублей – для Минкультуры России", - заявила министр.
По словам Любимовой, в 2026 году аудитория отечественных фильмов должна увеличиться еще на 10 миллионов человек.
