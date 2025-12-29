Любимова рассказала, сколько денег выделят на поддержку российского кино

https://ria.ru/20251229/fond-2065349709.html
Фонду кино в 2026 году выделят из бюджета порядка 10,4 миллиардов рублей на поддержку российских фильмов, Минкультуры РФ на эти цели положено 3,8 миллиарда... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T11:35:00+03:00
россия
ольга любимова
фонд кино
россия
россия, ольга любимова, фонд кино
