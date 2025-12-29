https://ria.ru/20251229/fmba-2065405944.html
Скворцова рассказала о российской вакцине от колоректального рака
Скворцова рассказала о российской вакцине от колоректального рака - РИА Новости, 29.12.2025
Скворцова рассказала о российской вакцине от колоректального рака
Федеральное медико-биологическое агентство подало заявку в Минздрав для получения разрешения на клиническое применение мРНК-вакцины против колоректального рака, РИА Новости, 29.12.2025
