Рейтинг@Mail.ru
Скворцова рассказала о российской вакцине от колоректального рака - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 29.12.2025 (обновлено: 13:53 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/fmba-2065405944.html
Скворцова рассказала о российской вакцине от колоректального рака
Скворцова рассказала о российской вакцине от колоректального рака - РИА Новости, 29.12.2025
Скворцова рассказала о российской вакцине от колоректального рака
Федеральное медико-биологическое агентство подало заявку в Минздрав для получения разрешения на клиническое применение мРНК-вакцины против колоректального рака, РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T13:52:00+03:00
2025-12-29T13:53:00+03:00
общество
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955791016_0:264:2974:1937_1920x0_80_0_0_f312b7ebc06149259ba144481b8a59ef.jpg
https://ria.ru/20251127/vaktsina-2058054916.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955791016_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_a39f078bd61a02db9698c1f4122f50c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), здоровье - общество
Общество, Вероника Скворцова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Здоровье - Общество
Скворцова рассказала о российской вакцине от колоректального рака

Скворцова: ФМБА подало заявку на клиническое применение вакцины от рака

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкРуководитель ФМБА России Вероника Скворцова
Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство подало заявку в Минздрав для получения разрешения на клиническое применение мРНК-вакцины против колоректального рака, сообщила руководитель ФМБА Вероника Скворцова.
Ранее Минздрав выдал разрешения на использование в клинической практике персонифицированной терапевтической онковакцины ФМБА "ОНКОПЕПТ" для лечения колоректального рака.
"Сейчас подано заявление на вторую вакцину, мРНК-вакцину, тоже против колоректального рака", - рассказала Скворцова в интервью телеканалу "Россия 24".
Вероника Скворцова на КМУ-2025 - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Вакциной против колоректального рака интересуются в мире, заявила Скворцова
27 ноября, 15:14
 
ОбществоВероника СкворцоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала