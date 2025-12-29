Путин подписал закон о полномочиях ФМБА по обеспечению спортсменов

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России полномочиями по утверждению методических указаний для медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Изменения внесены в федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

Принятый закон наделяет ФМБА России полномочиями по утверждению методических указаний по организации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд субъектов РФ (включая спортсменов, занимающихся адаптивным спортом), разработанных медицинской организацией, подведомственной ФМБА России, а также по установлению порядка разработки таких методических указаний.

Кроме того, документом устанавливается, что порядок организации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд субъектов РФ будет утверждаться региональными министерствами здравоохранения по согласованию с региональными министерствами спорта.