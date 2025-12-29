Рейтинг@Mail.ru
29.12.2025
10:29 29.12.2025
Путин подписал закон о полномочиях ФМБА по обеспечению спортсменов
Путин подписал закон о полномочиях ФМБА по обеспечению спортсменов - РИА Новости, 29.12.2025
Путин подписал закон о полномочиях ФМБА по обеспечению спортсменов
Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России полномочиями по утверждению методических... РИА Новости, 29.12.2025
спорт, россия, владимир путин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Спорт, Россия, Владимир Путин, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Путин подписал закон о полномочиях ФМБА по обеспечению спортсменов

ФМБА получит право утверждать методические указания для обеспечения спортсменов

© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России полномочиями по утверждению методических указаний для медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Изменения внесены в федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
Принятый закон наделяет ФМБА России полномочиями по утверждению методических указаний по организации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд субъектов РФ (включая спортсменов, занимающихся адаптивным спортом), разработанных медицинской организацией, подведомственной ФМБА России, а также по установлению порядка разработки таких методических указаний.
Кроме того, документом устанавливается, что порядок организации медико-биологического обеспечения спортсменов спортивных сборных команд субъектов РФ будет утверждаться региональными министерствами здравоохранения по согласованию с региональными министерствами спорта.
Закон вступает в силу через 90 дней после его опубликования.
Путин подписал закон о полномочиях территории "Сириус" в области спорта
7 апреля, 15:27
Путин подписал закон о полномочиях территории "Сириус" в области спорта
7 апреля, 15:27
 
СпортРоссияВладимир ПутинФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
