В Финляндии в 160 тысячах домов пропал свет из-за сильнейшего шторма
02:44 29.12.2025 (обновлено: 03:21 29.12.2025)
В Финляндии в 160 тысячах домов пропал свет из-за сильнейшего шторма
В Финляндии в 160 тысячах домов пропал свет из-за сильнейшего шторма
Сильнейший шторм, получивший имя "Ханнес" обрушился на Финляндию, из-за чего около 160 тысяч домов оказались обесточены, пишет шведское издание Sweden Herald. РИА Новости, 29.12.2025
В Финляндии в 160 тысячах домов пропал свет из-за сильнейшего шторма

Sweden Herald: из-за шторма в Финляндии обесточены 160 тысяч домов

Снегопад в Хельсинки
Снегопад в Хельсинки
© Flickr / Teppo Kotirinta
Снегопад в Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Сильнейший шторм, получивший имя "Ханнес" обрушился на Финляндию, из-за чего около 160 тысяч домов оказались обесточены, пишет шведское издание Sweden Herald.
«
"Зимний шторм, скорость которого достигала 25 метров в секунду, оставил тысячи домохозяйств без электричества. <…> В 22:30 по местному времени без электричества остались более 160 000 домохозяйств. Пострадали значительные районы западной Финляндии. По мере усиления шторма в течение вечера количество отключений электроэнергии резко возросло", — сообщается в материале.
Серый волк - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Финляндии выдвинули абсурдное обвинение в адрес России
22 декабря, 21:47
В статье также указывается, что непогода едва не привела к серьезной авиакатастрофе.
«
"По данным спасательных служб, пассажирский самолет с примерно 150 людьми на борту, а также самолет меньшего размера с менее чем десятью пассажирами, из-за сильного ветра выкатились за пределы взлетно-посадочной полосы и врезались в снежный сугроб", — дополняет издание.
Так как занос произошел на низкой скорости, никто не пострадал, заключается в материале.
Огромный кусок льда откалывается от айсберга - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Точка невозврата пройдена: ученые предупреждают о глобальной катастрофе
21 апреля, 19:00
 
