В Финляндии в 160 тысячах домов пропал свет из-за сильнейшего шторма

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Сильнейший шторм, получивший имя "Ханнес" обрушился на Финляндию, из-за чего около 160 тысяч домов оказались обесточены, пишет шведское издание Sweden Herald.
"Зимний шторм, скорость которого достигала 25 метров в секунду, оставил тысячи домохозяйств без электричества. <…> В 22:30 по местному времени без электричества остались более 160 000 домохозяйств. Пострадали значительные районы западной Финляндии. По мере усиления шторма в течение вечера количество отключений электроэнергии резко возросло", — сообщается в материале.
В статье также указывается, что непогода едва не привела к серьезной авиакатастрофе.
"По данным спасательных служб, пассажирский самолет с примерно 150 людьми на борту, а также самолет меньшего размера с менее чем десятью пассажирами, из-за сильного ветра выкатились за пределы взлетно-посадочной полосы и врезались в снежный сугроб", — дополняет издание.
Так как занос произошел на низкой скорости, никто не пострадал, заключается в материале.