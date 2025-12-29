https://ria.ru/20251229/filmy-2065349059.html
Любимова рассказала, сколько человек смотрели российские фильмы в 2025 году
Отечественные фильмы в 2025 году в кино посмотрели более 91 миллиона человек, что составило почти 80% от общей посещаемости кинотеатров, рассказала в интервью... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T11:33:00+03:00
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Отечественные фильмы в 2025 году в кино посмотрели более 91 миллиона человек, что составило почти 80% от общей посещаемости кинотеатров, рассказала в интервью РИА Новости министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Сеансы российского кино посетили более 91 миллиона зрителей (79% от совокупной посещаемости кинотеатров), а сборы российского кино достигли 38 миллиардов рублей (77% от общих кассовых сборов)", - сообщила министр.
Ранее в Минкультуры РФ
заявили, что российский кинопрокат подтверждает уверенную положительную динамику и укрепление своих финансовых показателей.