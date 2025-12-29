Рейтинг@Mail.ru
Любимова рассказала, сколько человек смотрели российские фильмы в 2025 году
11:33 29.12.2025
Любимова рассказала, сколько человек смотрели российские фильмы в 2025 году
Любимова рассказала, сколько человек смотрели российские фильмы в 2025 году - РИА Новости, 29.12.2025
Любимова рассказала, сколько человек смотрели российские фильмы в 2025 году
Отечественные фильмы в 2025 году в кино посмотрели более 91 миллиона человек, что составило почти 80% от общей посещаемости кинотеатров, рассказала в интервью... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T11:33:00+03:00
2025-12-29T11:33:00+03:00
россия, ольга любимова
Россия, Ольга Любимова
Любимова рассказала, сколько человек смотрели российские фильмы в 2025 году

Любимова: в 2025 году российские фильмы посмотрели более 91 млн человек

© Fotolia / nyulЗрители в кинотеатре
Зрители в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Fotolia / nyul
Зрители в кинотеатре. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Отечественные фильмы в 2025 году в кино посмотрели более 91 миллиона человек, что составило почти 80% от общей посещаемости кинотеатров, рассказала в интервью РИА Новости министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Сеансы российского кино посетили более 91 миллиона зрителей (79% от совокупной посещаемости кинотеатров), а сборы российского кино достигли 38 миллиардов рублей (77% от общих кассовых сборов)", - сообщила министр.
Ранее в Минкультуры РФ заявили, что российский кинопрокат подтверждает уверенную положительную динамику и укрепление своих финансовых показателей.
Зрители в большом зрительном зале Кинозала ГУМ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Любимова назвала главные новогодние кинопремьеры в 2026 году
Россия Ольга Любимова
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
