Во Франции указали на контраст между отношением к России в США и Европе

ПАРИЖ, 29 дек - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо сравнил отношение к России в США и европейских государствах и заявил, что власти стран Европы, в отличие от американского руководства, продолжают внушать гражданам идею о якобы существующей российской угрозе.