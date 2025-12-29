Рейтинг@Mail.ru
Во Франции указали на контраст между отношением к России в США и Европе - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/filippo-2065503469.html
Во Франции указали на контраст между отношением к России в США и Европе
Во Франции указали на контраст между отношением к России в США и Европе - РИА Новости, 29.12.2025
Во Франции указали на контраст между отношением к России в США и Европе
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо сравнил отношение к России в США и европейских государствах и заявил, что власти стран Европы, в... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T19:44:00+03:00
2025-12-29T19:44:00+03:00
в мире
россия
сша
франция
дональд трамп
флориан филиппо
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973800371_719:725:3072:2048_1920x0_80_0_0_54429e1f8e35cb81dfa3fac5d5d4e1d2.jpg
https://ria.ru/20251221/frantsiya-2063663069.html
https://ria.ru/20251229/ekspert-2065408808.html
россия
сша
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973800371_1017:507:3072:2048_1920x0_80_0_0_e177d5bd35e7c661ef8589434a66d36c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, франция, дональд трамп, флориан филиппо, владимир путин, нато, патриот, евросоюз
В мире, Россия, США, Франция, Дональд Трамп, Флориан Филиппо, Владимир Путин, НАТО, Патриот, Евросоюз
Во Франции указали на контраст между отношением к России в США и Европе

Филиппо указал на контраст между отношением к России в США и Европе

© AP Photo / Adrienne SurprenantЛидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 29 дек - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо сравнил отношение к России в США и европейских государствах и заявил, что власти стран Европы, в отличие от американского руководства, продолжают внушать гражданам идею о якобы существующей российской угрозе.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что верит в стремление президента России Владимира Путина завершить конфликт на Украине. Американский лидер добавил, что теория о "российском следе" во время американских президентских выборов в 2016 году мешала взаимодействию США и РФ.
Вице-президент французской партии Национальный фронт Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Филиппо отреагировал на слова о желании ЕС помешать миру на Украине
21 декабря, 16:46
"Трамп заявил, что у него была "замечательная беседа с Путиным, что он (президент РФ – ред.) хочет мира", (Трамп – ред.) раскрыл аферу с "российским заговором", который якобы повлиял на выборы в США… Какой контраст с Францией и ЕС, где общественному мнению продолжают внушать, что есть некая "российская угроза" у нас на пороге и что существует "российское вмешательство" в наши публичные дебаты и наши выборы!" - написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х, комментируя слова Трампа.
Политик указал на то, что Евросоюз отстает от США, где заявления о якобы существующей российской угрозе были разоблачены.
Нарративы о якобы угрозе со стороны России и о том, что Москва якобы вмешивается в выборы, распространяются в ЕС для того, чтобы поддерживать страх среди населения и "фантазии о войне", считает Филиппо.
Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Двойные стандарты ЕС ставят под угрозу безопасность Европы, считает эксперт
Вчера, 14:02
 
В миреРоссияСШАФранцияДональд ТрампФлориан ФилиппоВладимир ПутинНАТОПатриотЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала