Во Франции указали на контраст между отношением к России в США и Европе

ПАРИЖ, 29 дек - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо сравнил отношение к России в США и европейских государствах и заявил, что власти стран Европы, в отличие от американского руководства, продолжают внушать гражданам идею о якобы существующей российской угрозе.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что верит в стремление президента России Владимира Путина завершить конфликт на Украине. Американский лидер добавил, что теория о "российском следе" во время американских президентских выборов в 2016 году мешала взаимодействию США и РФ.
"Трамп заявил, что у него была "замечательная беседа с Путиным, что он (президент РФ – ред.) хочет мира", (Трамп – ред.) раскрыл аферу с "российским заговором", который якобы повлиял на выборы в США… Какой контраст с Францией и ЕС, где общественному мнению продолжают внушать, что есть некая "российская угроза" у нас на пороге и что существует "российское вмешательство" в наши публичные дебаты и наши выборы!" - написал Филиппо на своей странице в социальной сети Х, комментируя слова Трампа.
Политик указал на то, что Евросоюз отстает от США, где заявления о якобы существующей российской угрозе были разоблачены.
Нарративы о якобы угрозе со стороны России и о том, что Москва якобы вмешивается в выборы, распространяются в ЕС для того, чтобы поддерживать страх среди населения и "фантазии о войне", считает Филиппо.
Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".