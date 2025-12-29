https://ria.ru/20251229/filippiny-2065270774.html
Посол России на Филиппинах дал рекомендации российским туристам
2025-12-29T04:14:00+03:00
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Гражданам России, отправляющимся на Филиппины, рекомендуется приобретать полис международного медицинского страхования, а также согласовывать с авиаперевозчиком условия отмены или переноса рейсов из-за угрозы стихийных бедствий, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в республике Марат Павлов.
"На Филиппинах
в целом безопасно, хотя на юге архипелага есть территории, где обстановка, по некоторым оценкам, не совсем благополучна. Архипелаг подвержен стихийным бедствиям, включая землетрясения, тайфуны (около 20 в год) и наводнения", - сказал посол.
По его словам, во время посещения страны необходимо следить за оповещениями местных экстренных служб, заранее согласовать с авиаперевозчиком условия отмены или переноса рейсов в случае форс-мажора.
"В любом случае рекомендуем нашим гражданам приобретать полис международного медицинского страхования", - заявил глава дипмиссии.
Как уточнил Павлов
, посольство круглосуточно следит за ситуацией, публикует на своих ресурсах уведомления и в случае необходимости обращается в местные компетентные органы для выяснения наличия среди пострадавших россиян.