Посол России на Филиппинах дал рекомендации российским туристам

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Гражданам России, отправляющимся на Филиппины, рекомендуется приобретать полис международного медицинского страхования, а также согласовывать с авиаперевозчиком условия отмены или переноса рейсов из-за угрозы стихийных бедствий, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в республике Марат Павлов.

По его словам, во время посещения страны необходимо следить за оповещениями местных экстренных служб, заранее согласовать с авиаперевозчиком условия отмены или переноса рейсов в случае форс-мажора.