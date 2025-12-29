Рейтинг@Mail.ru
04:14 29.12.2025
Посол России на Филиппинах дал рекомендации российским туристам
Посол России на Филиппинах дал рекомендации российским туристам
в мире, россия, филиппины, марат павлов
В мире, Россия, Филиппины, Марат Павлов
© AP Photo / Aaron FavilaМальчик с дневным уловом крабов в Маниле, Филиппины
Мальчик с дневным уловом крабов в Маниле, Филиппины - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Aaron Favila
Мальчик с дневным уловом крабов в Маниле, Филиппины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Гражданам России, отправляющимся на Филиппины, рекомендуется приобретать полис международного медицинского страхования, а также согласовывать с авиаперевозчиком условия отмены или переноса рейсов из-за угрозы стихийных бедствий, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в республике Марат Павлов.
"На Филиппинах в целом безопасно, хотя на юге архипелага есть территории, где обстановка, по некоторым оценкам, не совсем благополучна. Архипелаг подвержен стихийным бедствиям, включая землетрясения, тайфуны (около 20 в год) и наводнения", - сказал посол.
Вид на Филиппины - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
По его словам, во время посещения страны необходимо следить за оповещениями местных экстренных служб, заранее согласовать с авиаперевозчиком условия отмены или переноса рейсов в случае форс-мажора.
"В любом случае рекомендуем нашим гражданам приобретать полис международного медицинского страхования", - заявил глава дипмиссии.
Как уточнил Павлов, посольство круглосуточно следит за ситуацией, публикует на своих ресурсах уведомления и в случае необходимости обращается в местные компетентные органы для выяснения наличия среди пострадавших россиян.
Шоколадные холмы на острове Бохоль, Филиппины - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
