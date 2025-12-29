Турпоток из России на Филиппины превысил уровень 2024 года, заявил посол

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Число российских туристов, посетивших в Филиппины с января по ноябрь 2025 года, превысило прошлогодний показатель, в 2026 году ожидается дальнейший рост турпотока в республику в связи с открытием прямого авиасообщения между странами, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в республике Марат Павлов.