Фестиваль предпринимательской культуры прошел в Хабаровском крае
11:48 29.12.2025
Фестиваль предпринимательской культуры прошел в Хабаровском крае
Фестиваль предпринимательской культуры прошел в Хабаровском крае
В Комсомольске-на-Амуре 27-28 декабря прошел первый фестиваль "Не просто бренд, а предпринимательская культура", сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T11:48:00+03:00
2025-12-29T11:48:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Фестиваль предпринимательской культуры прошел в Хабаровском крае

Фестиваль предпринимательской культуры состоялся в Комсомольске-на-Амуре

© iStock.com / skynesherМужчина поднимает руку во время семинара
Мужчина поднимает руку во время семинара - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© iStock.com / skynesher
Мужчина поднимает руку во время семинара. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Комсомольске-на-Амуре 27-28 декабря прошел первый фестиваль "Не просто бренд, а предпринимательская культура", сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Праздничная ярмарка стала площадкой, где бренды — участники губернаторского проекта "Сделано в Хабаровском крае" — представили свою продукцию. Фестиваль помог продвинуть региональные товары и укрепить предпринимательскую культуру в крае. Мероприятие состоялось при поддержке центра "Мой бизнес" в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
В выставке приняли участие популярные в регионе производители креативной молодежной, спортивной одежды, текстиля, школьной формы, сувениров в формате 3D-печати, предметов декора из плетеной бумажной лозы.
На сегодняшний день в проекте участвуют 108 предприятий края. В работе им помогает развернутая по поручению губернатора края система мер поддержки — от продвижения до льготного финансирования. Участие в фестивале — в их числе.
Программу фестиваля дополнили культурно-развлекательные мероприятия: шоу с розыгрышами, викторины и интерактивные игры для детей и взрослых.
 
Твой бизнес
 
 
