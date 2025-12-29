Фестиваль предпринимательской культуры прошел в Хабаровском крае

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Комсомольске-на-Амуре 27-28 декабря прошел первый фестиваль "Не просто бренд, а предпринимательская культура", сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Праздничная ярмарка стала площадкой, где бренды — участники губернаторского проекта "Сделано в Хабаровском крае" — представили свою продукцию. Фестиваль помог продвинуть региональные товары и укрепить предпринимательскую культуру в крае. Мероприятие состоялось при поддержке центра "Мой бизнес" в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

В выставке приняли участие популярные в регионе производители креативной молодежной, спортивной одежды, текстиля, школьной формы, сувениров в формате 3D-печати, предметов декора из плетеной бумажной лозы.

На сегодняшний день в проекте участвуют 108 предприятий края. В работе им помогает развернутая по поручению губернатора края система мер поддержки — от продвижения до льготного финансирования. Участие в фестивале — в их числе.