Фестиваль предпринимательской культуры прошел в Хабаровском крае

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В Комсомольске-на-Амуре 27-28 декабря прошел первый фестиваль "Не просто бренд, а предпринимательская культура", сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Праздничная ярмарка стала площадкой, где бренды — участники губернаторского проекта "Сделано в Хабаровском крае" — представили свою продукцию. Фестиваль помог продвинуть региональные товары и укрепить предпринимательскую культуру в крае. Мероприятие состоялось при поддержке центра "Мой бизнес" в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
В выставке приняли участие популярные в регионе производители креативной молодежной, спортивной одежды, текстиля, школьной формы, сувениров в формате 3D-печати, предметов декора из плетеной бумажной лозы.
На сегодняшний день в проекте участвуют 108 предприятий края. В работе им помогает развернутая по поручению губернатора края система мер поддержки — от продвижения до льготного финансирования. Участие в фестивале — в их числе.
Программу фестиваля дополнили культурно-развлекательные мероприятия: шоу с розыгрышами, викторины и интерактивные игры для детей и взрослых.