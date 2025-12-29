Рейтинг@Mail.ru
14:34 29.12.2025
ФАС выявила медицинский картель в Москве
2025
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выявила медицинский картель при проведении торгов на поставку медицинских изделий и расходных материалов для учреждений здравоохранения столицы на сумму 277 миллионов рублей, сообщили в ведомстве.
"ФАС выявила медицинский картель на сумму 277 миллионов рублей. Торги на поставку медицинских изделий и расходных материалов проходили для учреждений здравоохранения города Москвы", - говорится в сообщении.
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
ФАС выявила картель на торгах по поставке мединструментов и материалов
20 мая, 10:11
"По предварительной оценке ведомства общая сумма начальных максимальных цен контрактов составляет 276 961 000 рублей", - уточняет служба.
Отмечается, что дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждено в отношении ООО "Катоника", ООО "Вектор-М", ООО "Трансформация", ООО "Ремедикс", ООО "Медвет", а также двух индивидуальных предпринимателей. Дело возбуждено по пункту 2 части 1 статьи 11 Федерального закона "О защите конкуренции".
Уточняется, что в действиях хозяйствующих субъектов ФАС выявила признаки заключения ограничивающего конкуренцию соглашения при участии в 114 закупочных процедурах на поставку медицинских изделий и расходных материалов для московских учреждений здравоохранения. Признаки сговора были установлены, в том числе, с использованием ГИС "Антикартель".
В случае установления вины участникам картеля грозят оборотные штрафы в соответствии с нормами КоАП РФ, подчеркнули в службе.
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
ФАС раскрыла картель при поставке жизненно важных лекарств
27 октября, 13:45
 
