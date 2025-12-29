ФАС выявила медицинский картель в Москве

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выявила медицинский картель при проведении торгов на поставку медицинских изделий и расходных материалов для учреждений здравоохранения столицы на сумму 277 миллионов рублей, сообщили в ведомстве.

"По предварительной оценке ведомства общая сумма начальных максимальных цен контрактов составляет 276 961 000 рублей", - уточняет служба.

Отмечается, что дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждено в отношении ООО "Катоника", ООО "Вектор-М", ООО "Трансформация", ООО "Ремедикс", ООО "Медвет", а также двух индивидуальных предпринимателей. Дело возбуждено по пункту 2 части 1 статьи 11 Федерального закона "О защите конкуренции".

Уточняется, что в действиях хозяйствующих субъектов ФАС выявила признаки заключения ограничивающего конкуренцию соглашения при участии в 114 закупочных процедурах на поставку медицинских изделий и расходных материалов для московских учреждений здравоохранения. Признаки сговора были установлены, в том числе, с использованием ГИС "Антикартель".