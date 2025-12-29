ФАС возбудила дело против "Дымовского колбасного производства"

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении ООО "Дымовское колбасное производство", компания подозревается в нарушении антимонопольного законодательства, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении ООО "Дымовское колбасное производство", компания подозревается в нарушении антимонопольного законодательства, сообщило ведомство.

ФАС возбудила дело в отношении "Дымовского колбасного производства". Действия общества могут нарушать антимонопольное законодательство", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что к ним обратилось АО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат", которое с 1993 года производит колбасу под брендом "Останкино", а с 2001 года - под брендом "Праздничная". В начале 2000-х годов это обозначение также стали использовать иные компании для маркировки колбасной продукции.

Там отметили, что в 2022 году ООО "Дымовское колбасное производство" получило право пользования товарным знаком "Праздничная". После этого организация предъявила иски о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав к индивидуальным предпринимателям, реализовавшим колбасу с одноименным названием в 2019 и 2021 годах.

В связи с этим ряд компаний решил прекратить производство такого ассортимента. При этом ООО "Дымовское колбасное производство" продолжило препятствовать использованию обозначения "Праздничная".