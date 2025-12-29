Рейтинг@Mail.ru
ФАС возбудила дело против "Дымовского колбасного производства" - РИА Новости, 29.12.2025
14:33 29.12.2025
ФАС возбудила дело против "Дымовского колбасного производства"
ФАС возбудила дело против "Дымовского колбасного производства"
2025
происшествия, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Происшествия, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПППроизводство колбасы
Производство колбасы - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Производство колбасы. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении ООО "Дымовское колбасное производство", компания подозревается в нарушении антимонопольного законодательства, сообщило ведомство.
"ФАС возбудила дело в отношении "Дымовского колбасного производства". Действия общества могут нарушать антимонопольное законодательство", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что к ним обратилось АО "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат", которое с 1993 года производит колбасу под брендом "Останкино", а с 2001 года - под брендом "Праздничная". В начале 2000-х годов это обозначение также стали использовать иные компании для маркировки колбасной продукции.
Там отметили, что в 2022 году ООО "Дымовское колбасное производство" получило право пользования товарным знаком "Праздничная". После этого организация предъявила иски о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав к индивидуальным предпринимателям, реализовавшим колбасу с одноименным названием в 2019 и 2021 годах.
В связи с этим ряд компаний решил прекратить производство такого ассортимента. При этом ООО "Дымовское колбасное производство" продолжило препятствовать использованию обозначения "Праздничная".
"Таким образом, компания может получать необоснованные преимущества перед конкурентами, которые реализовывали колбасную продукцию с аналогичным названием до регистрации спорного товарного знака, а также причинить им убытки", - объяснили в службе.
