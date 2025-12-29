Рейтинг@Mail.ru
В России усилили ответственность за непредоставление ходатайств в ФАС - РИА Новости, 29.12.2025
11:07 29.12.2025
В России усилили ответственность за непредоставление ходатайств в ФАС
В России усилили ответственность за непредоставление ходатайств в ФАС - РИА Новости, 29.12.2025
В России усилили ответственность за непредоставление ходатайств в ФАС
Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении административной ответственности за непредставление в Федеральную антимонопольную службу ходатайств,... РИА Новости, 29.12.2025
2025
россия, владимир путин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество
Россия, Владимир Путин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Общество
В России усилили ответственность за непредоставление ходатайств в ФАС

В России увеличили штрафы за непредоставление ходатайств в ФАС

Здание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости
Здание Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении административной ответственности за непредставление в Федеральную антимонопольную службу ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством, или их представление с нарушениями.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, за непредставление в ФАС таких ходатайств, нарушение порядка и сроков их подачи, а также представление ходатайств, содержащих заведомо недостоверные сведения, штрафы для граждан составят 30-50 тысяч рублей, для должностных лиц - 70-100 тысяч рублей, для юрлиц - 0,8-1 миллиона рублей.
Ранее размеры таких штрафов для граждан составляли 1500-2500 рублей, для должностных лиц – 15-25 тысяч рублей, для юридических лиц – 300-500 тысяч рублей.
С 1 января 2025 года размер государственной пошлины за рассмотрение антимонопольным органом таких ходатайств увеличился с 35 тысяч до 400 тысяч рублей. В результате прежние штрафы за непредставление ходатайств или нарушение срока и порядка их подачи были меньше, чем пошлина за их рассмотрение.
Согласно сопроводительным документам, это могло "фактически нивелировать контроль за сделками экономической концентрации".
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
РоссияВладимир ПутинФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
