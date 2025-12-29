Рейтинг@Mail.ru
15:06 29.12.2025 (обновлено: 15:13 29.12.2025)
Прокуратура утвердила обвинительное заключение Эйдельман*
Прокуратура утвердила обвинительное заключение Эйдельман*
Обвинительное заключение утверждено по уголовному делу о реабилитации нацизма и фейках о ВС РФ в отношении иноагента Тамары Эйдельман*, она предстанет перед... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T15:06:00+03:00
2025-12-29T15:13:00+03:00
Прокуратура утвердила обвинительное заключение Эйдельман*

Обвинительное заключение вынесли Эйдельман по делу о реабилитации нацизма

© Фото : страница Тамары Эйдельман* в соцсетиТамара Эйдельман*
© Фото : страница Тамары Эйдельман* в соцсети
Тамара Эйдельман*. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Обвинительное заключение утверждено по уголовному делу о реабилитации нацизма и фейках о ВС РФ в отношении иноагента Тамары Эйдельман*, она предстанет перед судом заочно, сообщили в прокуратуре Москвы.
"В прокуратуре Москвы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иноагента Тамары Эйдельман*. Ей заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ)... Уголовное дело будет рассмотрено судом в отсутствие обвиняемой, находящейся в розыске", - говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства.
По данным следствия, в мае 2024 года Эйдельман опубликовала на своем канале видеозапись программы, где содержались негативные высказывания о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также о ветеранах Великой Отечественной войны. Кроме того, в июле 2024 года в соцсети она распространила фейки о действиях ВС РФ. В настоящее время Эйдельман заочно арестована.
*Лицо, признанное экстремистом на территории РФ
