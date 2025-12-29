Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев назвал условия ЕС по миру на Украине нереалистичными - РИА Новости, 29.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 29.12.2025
Дмитриев назвал условия ЕС по миру на Украине нереалистичными
Дмитриев назвал условия ЕС по миру на Украине нереалистичными
Евросоюз и Великобритания выдвигают нереалистичные требования по плану урегулирования украинского конфликта, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента... РИА Новости, 29.12.2025
Дмитриев назвал условия ЕС по миру на Украине нереалистичными

Дмитриев: ЕС и Британия выдвигают нереалистичные требования по Украине

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Евросоюз и Великобритания выдвигают нереалистичные требования по плану урегулирования украинского конфликта, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Россия изложила условия мира, которые действительно работают. Паникующие разжигатели войны из ЕС и Великобритании выдвигают нереалистичные требования - не для того, чтобы положить конец войне, а для того, чтобы сорвать мирный план Трампа", - написал Дмитриев в соцсети X, комментируя рассуждения западных политиков о гарантиях безопасности для Украины и участии в них США.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Глава РФПИ задался вопросом, зачем Украина сливает информацию с переговоров
19 октября, 23:17
И все же мир восторжествует, добавил он.
Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. Трамп заявлял, что Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности для Украины, но США точно помогут с этим. Зеленский по итогам встречи с Трампом в Мар-а-Лаго утверждал, что гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Ранее Путин заявлял, что главари киевского режима не спешат решать конфликт мирными средствами. Он отмечал, что если киевский режим не желает закончить дело миром, то Россия решит все стоящие перед ней задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем. Глава российского государства также подчеркнул, что именно Киев предпочел развернуть широкомасштабные боевые действия после госпереворота в 2014 году, а Россия пытается закончить этот конфликт.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Дмитриев опубликовал опрос, стоит ли Зеленскому прочитать предложение США
8 декабря, 04:43
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАКиевДональд ТрампВладимир ЗеленскийКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
